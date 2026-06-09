150 Milyon Dolarlık Yüzen Saray Bodrum'da

Devasa boyutları ve ihtişamlı yapısıyla dikkat çeken yat, görenlerin ilgisini çekti.

Almanya’da 2013 yılında inşa edilen 85 metre uzunluğundaki süper lüks yat "Solandge, adeta denizlerin yüzen sarayı olarak nitelendiriliyor. Bodrum’un eşsiz koylarında seyreden yatın Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’e ait olduğu öğrenildi. Dış görünüşü kadar içerisindeki donanımıyla da dikkat çeken yatta tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti ve özel VIP süitler yer alıyor. Üst düzey konfor sunan yat, toplam 12 seçkin misafiri ağırlayabiliyor. Denizde adeta beş yıldızlı otel konforu sunan yatta 29 kişilik profesyonel mürettebat görev yapıyor.

150 milyon dolar değerindeki yatın Bodrum koylarındaki seyri vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle takip edildi. Yatın sahibi olduğu belirtilen Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’in teknede bulunup bulunmadığı konusunda ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Vira Haber