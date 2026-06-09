Sahil Güvenlik'ten Kaçamadılar: 18 Göçmen Yakalandı

Dün saat 00.10 sıralarında Urla ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından deniz üzerinde ilerleyen bir lastik bot tespit edildi. Bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botları (KB-41, KB-117, KB-4503), hareket halindeki fiber karinalı lastik botun önünü keserek durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber