15. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nda Başvuru Süresi 4 Eylül'e Uzatıldı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından düzenlenen yarışmada başvuru süresi 4 Eylül 2026 tarihine kadar uzatıldı.

On beş yıldır düzenlenen yarışma, Türk gemi inşa sanayisinin ihtiyaç duyduğu yaratıcı ve nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Üniversite öğrencileri ve genç tasarımcılar, geliştirdikleri projeleri sektörün önde gelen temsilcileri, tersaneler, akademisyenler ve profesyonellerle buluştururken, aynı zamanda kariyerlerine yön verecek güçlü bir iletişim ağına dahil olma fırsatı yakalıyor.

Bu yıl römorkör tasarımı temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılardan; operasyonel verimlilik, emniyet, çevresel sürdürülebilirlik, ergonomi ve estetik unsurlarını bir arada değerlendiren özgün ve uygulanabilir tasarımlar geliştirmeleri bekleniyor. Yarışma, gençlerin teknik bilgi birikimini yaratıcı bakış açısıyla birleştiren projeleri destekleyerek Türkiye'nin gemi ve yat tasarımındaki rekabet gücüne katkı sunmayı hedefliyor.

Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, para ödülünün ötesinde sunduğu imkânlarla da genç tasarımcılar için önemli bir kariyer basamağı niteliği taşıyor. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan yurt dışı eğitim desteğinden yararlanma hakkı kazanırken, sektörün karar vericileriyle doğrudan temas kurma ve projelerini görünür kılma fırsatı elde ediyor.

Yarışmada dereceye giren projeler toplam 490 bin TL para ödülüyle desteklenecek. Birinci 220 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü ise 120 bin TL ödülün sahibi olacak.

Türkiye'nin gemi ve yat tasarım ekosistemine katkı sunacak yenilikçi projelerin beklendiği yarışmaya başvurular 4 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya ilişkin başvuru koşulları, şartname ve tüm detaylara www.gemiyattasarim.org adresinden ulaşılabilir..

Ayrıntılı Bilgi

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB)

E-posta: [email protected]

Telefon: 0212 454 05 28