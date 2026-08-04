Asaf Güneri Hayatını Kaybetti
Türk denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden, Zihni Holding Onursal Başkanı Asaf Güneri, Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden, Zihni Holding Onursal Başkanı Asaf Güneri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Güneri, Yunanistan'da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Denizcilik sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren ve Zihni Holding'in gelişiminde önemli rol üstlenen Güneri'nin vefatı, denizcilik camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Asaf Güneri'nin cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Asaf Güneri, Vefat, Zihni Holding, Yunanistan
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