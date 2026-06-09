Shiproute 2026, Almanya'nın Misafir Ülke Katılımıyla Düzenlenecek

Denizcilik basınını bir araya getiren toplantıda, etkinliğin programı, teması ve uluslararası katılımcıları hakkında bilgi verildi.

Kahvaltı programıyla başlayan toplantıda, Shiproute'un önceki yıllardaki çalışmalarını ve 2026 hedeflerini içeren tanıtım filmi gösterildi. Ardından KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Torlak, etkinliğin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shiproute 2026'nın 8 Ekim tarihinde İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleştirileceğini açıklayan Torlak, organizasyonun bu yıl da denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getireceğini söyledi. Etkinlik kapsamında üç panel oturumu düzenleneceğini, programın kokteyl ve gala yemeği ile tamamlanacağını belirten Torlak, bu yılın misafir ülkesinin Almanya olduğunu açıkladı.

"Almanya'nın Türk denizciliğinde özel bir yeri var"

Almanya'nın misafir ülke olarak seçilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Torlak, Türk denizcilik sektörünün gelişiminde Alman denizcilik ekosisteminin önemli katkıları bulunduğunu ifade etti.

Türk denizciliğinin büyüme sürecinde özellikle Alman finans kuruluşlarının önemli rol oynadığını belirten Torlak, gemi inşa finansmanından teknik iş birliklerine kadar birçok alanda iki ülke arasında güçlü ilişkiler kurulduğunu söyledi. Alman armatörlerin yıllar içerisinde Türk tersaneleriyle yakın çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Torlak, denizcilik alanındaki bu iş birliklerinin bugün de devam ettiğini ifade etti.

Almanya ile olan ilişkilerin yalnızca finansman boyutuyla sınırlı olmadığını belirten Torlak, gemi işletmeciliği ve teknik alanlarda da uzun yıllara dayanan iş birlikleri bulunduğunu dile getirerek, "Bu nedenle Almanya'yı misafir ülke olarak ağırlamak istedik. Çok özel, yoğun içerikli ve prestijli bir etkinlik olacağını düşünüyoruz" dedi.

Jeopolitik gelişmelerden yeşil dönüşüme geniş gündem

Etkinliğin ilk panelinde küresel jeopolitik gelişmeler ve bunların denizcilik sektörüne etkileri ele alınacak. "Yeni Dünyanın Jeopolitik Etkileri ve Denizciliğe Yansımaları" başlıklı oturumda sektörün güncel riskleri ve fırsatları değerlendirilecek. Panelde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Durmuş Ünüvar'ın moderatör olarak yer alması planlanırken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ile Alman Armatörler Birliği Başkanı Gaby Bornheim'ın konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

İkinci panelde ise küresel finans piyasalarının deniz taşımacılığına etkileri masaya yatırılacak. "Deniz Taşımacılığı İçin Küresel Kredi Çözümleri ve Risk Yönetimi" başlıklı oturumda finansman modelleri, risk yönetimi ve kredi imkanları ele alınacak.

Günün son panelinde ise sektörün geleceğini şekillendiren iki önemli konu olan yeşil dönüşüm ve dijitalleşme değerlendirilecek. Panel kapsamında alternatif yakıtlar, enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik uygulamaları ve uluslararası enerji politikaları sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından ele alınacak.

Uluslararası iş birliklerine katkı hedefleniyor

KOSDER tarafından düzenlenen Shiproute'un, Türk denizcilik sektörünün uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Organizasyonun bu yıl Almanya'nın katılımıyla Türk ve Alman denizcilik sektörleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.