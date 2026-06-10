Next Yacht Group, YSC Yacht Sales Center ile Yaptığı Stratejik İş Birliği Sayesinde Türkiye'de Büyüyor

Viareggio, 09 Haziran 2026 – Next Yacht Group, YSC Yacht Sales Center ile yeni bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını ve "Next Yacht Turkey" yapılanmasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Söz konusu anlaşma, Maiora ve AB Yachts markalarına olan ilginin giderek arttığı, stratejik öneme sahip ve hızla gelişen bir pazar olan Türkiye'de Next Yacht Group'un varlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bu iş birliği kapsamında YSC Yacht Sales Center, İstanbul'da her iki markanın resmi distribütörü olarak faaliyet gösterecek; aynı zamanda satış ve yönetim süreçleri, teknik destek, müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmetler alanlarında Next Yacht Group'un Türkiye'deki resmi temsil noktası olarak görev yapacaktır. Bu yapı, Grubun Akdeniz'in en önemli pazarlarından birindeki varlığını daha da güçlendirecektir.

Next Yacht Group Başkan Yardımcısı Giorgio Mattei konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu ortaklık, Grubumuzun uluslararası büyüme stratejisinde temel öneme sahip bir adımdır. Türkiye bugün lüks yatçılık açısından son derece dinamik ve alıcı bir pazardır. YSC Yacht Sales Center gibi saygın ve yüksek nitelikli bir ortakla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Yerel pazara dair derin bilgi birikimi ile Mehmet Soydan ve ekibinin kapsamlı uluslararası deneyimi, Maiora ve AB Yachts markalarının Türkiye'deki konumunu güçlendirmemizde ve müşterilerimize Grup değerleri ve standartları doğrultusunda en üst seviyede hizmet sunmamızda kilit rol oynayacaktır."

YSC Yacht Sales Center Kurucusu ve Sahibi Mehmet Soydan ise şu açıklamada bulundu:

"Maiora ve AB Yachts gibi dünya çapında tanınan iki markanın Türkiye temsilciliğini üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Next Yacht Turkey ve Next Yacht Service Point Turkey yapılanmalarının kurulması, Türkiye'nin lüks yatçılık sektöründeki stratejik öneminin güçlü bir göstergesidir. Otuz yıllık tecrübemizle, Next Yacht Group'un pazarda güçlü, nitelikli ve prestijli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için çalışacağız."

YSC Yacht Sales Center ile yapılan bu anlaşma, Grubun ticari büyüme stratejisindeki yeni bir adımı temsil etmektedir. Son aylarda kurulan Next Yacht Spain, Next Yacht Adriatic ve Next Yacht Germany yapılanmalarının ardından gelen bu gelişme, 24 metre üzerindeki lüks yatların satış ve yönetiminde uzmanlaşmış lider yerel oyuncularla imzalanan temsilcilik anlaşmaları sayesinde ilgili bölgelerde ticari gelişim ve stratejik yönetim faaliyetlerini güçlendirmektedir.

Next Yacht Group Hakkında

2021 yılında kurulan Next Yacht Group, İtalyan yatçılık sektörünün önde gelen markaları olan Maiora ve AB Yachts'ı bünyesinde bir araya getirmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve Lüks Konaklama sektörlerinde dünya lideri olan GB Invest Holding AG'nin stratejik projesinin bir parçası olarak Grup, teknoloji, inovasyon, estetik ve işlevselliği bir araya getiren bir vizyonla geleceğe yön vermektedir.

Massa ve Viareggio'da bulunan üretim tesisleriyle toplam 67.000 metrekareyi aşan üretim alanına sahip olan Next Yacht Group, İtalyan gemi inşa sektörünün önemli merkezlerinden biri konumundadır.

Viareggio'da, limanın kalbinde yer alan ve 7 donatım istasyonuna sahip genel merkez ile 1.750 metrekarelik ofis alanını da içeren üç üretim tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Via Coppino 114 adresindeki prestijli tesis, yat sahiplerinin buluşma noktası niteliğinde olup 800 metrekarelik özel lounge alanlarına sahip "AB YACHTS & MAIORA DECK LOUNGE"ve deniz testleri, teslimatlar ve satış sonrası hizmetler için özel bir iskele sunmaktadır.

Bugüne kadar 380'in üzerinde yat teslim eden ve hâlihazırda 21 yatın inşasını sürdüren Grup; titiz ve kişiselleştirilmiş üretim yaklaşımı, tekne sahibi ile doğrudan kurduğu ilişki ve her ayrıntının denizi tutkuyla yaşayan müşterilerinin tarzını ve vizyonunu yansıttığı özel deneyimler yaratma konusundaki kararlılığıyla öne çıkmaktadır.

Grup bugün 130'dan fazla profesyonel istihdam etmekte olup son dört yılda personel sayısını %140 oranında artırmıştır.

AB Yachts, yüksek performanslı ve ultra verimli lüks yat segmentinde küresel bir lider olarak konumlanmıştır.

Maiora ise işlevsellik ve estetiği kusursuz biçimde bir araya getiren geniş ve çok yönlü yaşam alanlarıyla denizde yaşamın keyfini temsil etmektedir.