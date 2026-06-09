Bosphorus Cup’ta 25. Yıl Çoşkusu Başlıyor

Eylül ayında 25. yaşını kutlayacak Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde bugüne kadar 1.200’den fazla tekneye ve 10.000’in üzerinde yelkenciye ev sahipliği yaptı. Bosphorus Cup, bugün dünyanın en önemli 10 yelken yarışından biri olarak gösteriliyor.

Çeyrek asırlık bu başarı hikâyesinin kutlamaları ise 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi’nde başlayacak. Bosphorus Cup’ın 25. yılında yer almaya karar veren ve şu ana kadar netleşmiş olan ticari ortaklar, bu özel dönüm noktasını kutlamak üzere düzenlenecek davette bir araya gelecek. Katılacak markalar arasında ana partner olarak Miles&Smiles, TürkMedya, Audi, Bilyoner, Princes’ Palace Resort, Gorbon Seramik, RMA Holding, Brooks Brothers ve TGA yer alıyor.

Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon’un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda, özel davetliler, geçmiş yılların şampiyonları ve iş dünyasından seçkin isimler Bosphorus Cup’ın özel misafir ağırlama teknesinde bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında her marka için özel olarak hazırlanan logolu tekneler ve yarış ekipleri de denizde düzenlenecek özel geçit törenine katılarak Bosphorus Cup’ın 25. yılında yer alacak olmalarını kutlayacak.

Saat 17.00’da başlayacak etkinlik, 20.00’de sona erecek. Organizasyon kapsamında tüm tekneler Kalamış’tan çıkarak, yerlerini alacaklar ve yelken açacaklar. Ortaya çıkacak görsel şölen, Bosphorus Cup’ın dijital platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyon, ORG Sports ve Vira Yatçılık iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Bosphorus Cup kapsamında genç yelkenciler için düzenlenen Optimist Yarışları 12-13 Eylül tarihlerinde Haliç’te gerçekleşirken, 25. yılın şampiyonunu belirleyecek Bosphorus Cup PRO yarışları ise 17-19 Eylül tarihlerinde Caddebostan, Büyükada ve Boğaz parkurlarında düzenlenecek.

Vira Haber