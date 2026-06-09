Etkisi Yerelden Küresele Uzanan ‘cam Gibi Denizler’ Projesi 5’inci Yılında

Özellikle atık sular ve sıvı atıklar, denizlerde görünmeyen ancak etkisi giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Temiz Su ve Sanitasyon” hedefi de bu alandaki küresel önceliği ortaya koyuyor. UN Global Compact’ın sektördeki ilk imzacılarından olan Yorglass, bu sorumluluk bilinciyle 2022 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle başlattığı ‘Cam Gibi Denizler’ projesinin 5’inci yılında denizleri korumaya kararlılıkla devam ediyor.

Sürdürülebilirliği iş yapış modelinin merkezine konumlandıran Yorglass’ın ‘Cam Gibi Denizler’ projesiyle bugüne kadar 8 milyon litreden fazla deniz suyu temizlenerek deniz ekosisteminin korunmasına somut katkı sağlandı. 2026 yılında 5’inci yılına giren proje kapsamında, DenizTemiz 4 isimli sıvı atık toplama teknesi Marmaris Selimiye’de konumlanarak yoğun deniz trafiğinin olduğu bölgelerde faaliyet gösterecek.

“Deniz kirliliğinde görünmeyen risklere odaklanıyoruz”

‘Cam Gibi Denizler’ projesinin beşinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, “Bugün deniz kirliliğini yalnızca yüzeydeki atıklarla değerlendirmek yeterli değil. Asıl kritik risk, doğrudan gözlemlenemeyen atık sular ve sıvı atıklar. UNESCO tarafından yayımlanan Dünya Su Gelişimi Raporu’na göre, dünya genelinde oluşan atık suların yaklaşık yüzde 80’i arıtılmadan doğaya bırakılıyor. Bu durum, deniz ekosistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Biz bu tablo karşısında, sorunun kaynağına inen ve sahada doğrudan çözüm üreten bir yaklaşımı benimsiyoruz. DenizTemiz 4 teknemizle yürüttüğümüz çalışmalar, sıvı atıkların denizlere karışmasını önleyerek gerçek ve ölçülebilir bir etki yaratıyor” diye konuştu.

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“Yerel aksiyonla küresel bir soruna çözüm üretiyoruz”

Mevcut altyapıların artan atıksu yükünü karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çeken Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: “OECD raporları da mevcut sistemlerin bu yükü yönetmekte zorlandığını ve sahada doğrudan müdahale gerektiren çözümlerin önemini vurguluyor. Bu noktada bizim TURMEPA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, yerel ölçekte hayata geçirilen ancak küresel bir ihtiyaca yanıt veren güçlü bir model sunuyor. Denizlere karışan sıvı atıkları kaynağında kontrol altına alarak, kısa ve orta vadede en etkili çözüm alanlarından birine odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımız aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in ‘Temiz Su ve Sanitasyon’

sürdürülebilirlik hedefiyle de doğrudan örtüşüyor. Yorglass olarak toplumsal fayda yaratan projelerimizle sürdürülebilirliği somut çıktılarla desteklemeye devam edeceğiz.”

“Uzun soluklu iş birlikleri denizlerin korunmasında büyük önem taşıyor”

Denizlerin korunması için Yorglass ile sürdürülen 5 yıllık iş birliğini değerlendiren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Yorglass ile beşinci yılına ulaşan iş birliğimiz kapsamında, Selimiye’de denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dört yıl boyunca yatlar ve turistik teknelerden yaklaşık 1 milyon litre sıvı atığın denizlere karışmasını önleyerek bölgenin doğal yapısının korunmasına katkı sağladık. Ortaya çıkan bu somut sonuçlar, sürdürülebilir çevre çalışmaları açısından istikrarlı ve uzun vadeli iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Denizlerimiz, ekolojik dengenin korunması ve yaşam kalitemizin sürdürülebilirliği için kritik bir rol üstleniyor. Atık toplama teknelerimizle gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sayesinde yalnızca deniz kirliliğini azaltmıyor, aynı zamanda deniz koruma konusunda toplumsal farkındalığın gelişmesine de katkı sunuyoruz. Yorglass’ın çevre odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla verdiği destek çalışmalarımıza güç katıyor. Bu kıymetli iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam etmesini diliyor ve katkıları için Yorglass’a teşekkür ediyoruz.”

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