DESAN’ın Malezya İçin İnşa Ettiği İkinci Geminin Sac Kesme Töreni Gerçekleşti

Tören, 11 Şubat 2026 tarihinde DESAN bünyesinde faaliyet gösteren ATLAS Tersanesi’nde düzenlendi. MPMS 2, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen ilk gemiyle aynı teknik özelliklere sahip eş gemi olarak üretilecek; bununla birlikte ilave yeni yetenekler de kazanacak. Türk savunma sanayiinin yüksek teknoloji çözümleri ve DESAN’ın deneyimli teknik kadrosuyla Türkiye’de 24 ay içerisinde inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemi, MPMS 1 ile birlikte Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki en büyük iki gemiden biri olacak; her iki geminin de 2027 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

Dört adet hızlı müdahale botu ve iki adet dikey iniş-kalkış yapabilen İnsansız Hava Aracı, 11 ton kapasiteli helikopter platformu, revir / sağlık hizmetleri, 45 kişilik gözaltı kapasitesine sahip gemi, 70 personel, 30 yolcu kapasitesi ile 30 gün kesintisiz seyir yapabilecek. Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak projeye, ilk gemide olduğu gibi ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere Türk savunma sanayiinin öncü firmalarının katkılarıyla; silah sistemleri, elektronik ve muhabere sistemleri gibi ileri teknoloji bileşenleri entegre edilecek.

İkinci gemide tüm bu unsurlara ilave olarak, DESAN tarafından inşa edilecek bir adet insansız/otonom su üstü aracı (Unmanned Surface Vehicle – USV) da proje kapsamında yer alacak ve DESAN’ın ilk İDA ihracı da gerçekleştirilmiş olacak.

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bünyemizde faaliyet gösteren tersanelerimizde, bir yandan Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ve MPMS 1 projelerimizde üretim süreçleri yoğun bir tempoda sürdürülürken, bugün itibarıyla MPMS 2 projemizde de tüm ön hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve fiili inşa aşamasına geçilmiştir. Denizlerdeki egemenlik haklarının korunmasına katkı sağlayacak bu platformların, planlanan takvimin önünde tamamlanarak teslim edilmesi temel önceliğimizdir.

Üç adet 100 metrelik askeri geminin inşa faaliyetleri devam ederken, ticari gemi inşa ile tamir-bakım ve onarım faaliyetlerimiz de yüksek tempoda sürdürülmektedir.

DESAN ve ATLAS Tersanelerimiz, güçlü altyapıları ve deneyimli kadrolarıyla askeri ve ticari gemi inşa ile tamir-bakım ve modernizasyon projelerinde ülkemize değer katmayı sürdürürken; bu son proje kapsamında yer alan insansız deniz aracı (İDA) entegrasyonu da ileri teknoloji kabiliyetlerimizi uluslararası arenada bir kez daha ortaya koyacaktır.

MPMS-2 projesi; DESAN’ın küresel ölçekte büyüme vizyonunun, savunma sanayiindeki yetkinliğinin ve Güneydoğu Asya pazarındaki kalıcı iş birliği anlayışının en güçlü göstergelerinden biri olacaktır. Bu önemli projenin ülkemize ve kardeş ve müttefik Malezya’ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Sac Kesme Töreni Nedir?

Sac kesme töreni, bir geminin inşa sürecindeki ilk resmi adım olarak anılır ve projenin başlangıcını simgeler. Törende, geminin gövdesinde kullanılacak ilk çelik levha kesilir. Bu sembolik etkinlik, yalnızca üretim sürecinin başlangıcı olarak değil, aynı zamanda projenin kilometre taşlarından biri olarak kabul edilir.

DESAN Tersanesi (DESAN Shipyard) Hakkında:

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan DESAN Tersanesi, İstanbul Tuzla’da faaliyet göstermektedir. Yeni inşa için kullanılmakta olan kapalı alanında toplam 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan DESAN Tersanesi, bu açıdan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Ticari gemilerin inşasında ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri gemilerin yeni inşa, modernizasyon, bakım ve onarım alanlarında da hizmet vermektedir. DESAN Tersanesi, gerek milli gerekse NATO ülkeleri dâhil yabancı askeri gemilerin inşası, onarımı, bakımı ve modernizasyonunu yapmak için gereken tüm izin/onay/sertifika ve kapasiteye sahiptir. DESAN Tersanesi, 17 Aralık 2024’te Atlas Tersanesi’ni bünyesine katarak üretim kapasitesini ve proje ölçeğini daha da büyütmüştür. DESAN Tersanesi bir Kaptanoğlu Grup kuruluşudur.