Global Ports Holding, Avrupa’nın En Büyük Kruvaziyer Terminalini Hizmete Aldı

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 34 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyondan fazla yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Avrupa’nın en büyük kruvaziyer terminalini hizmete aldı. Aynı anda 4 kruvaziyer gemisini ağırlama kapasitesine sahip olan Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı Terminali, 40 milyon Euro’luk yatırım planının bir parçası olarak geliştirildi.

Yeni terminalin açılış töreninde konuşan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Yeni terminal, bu destinasyonun uluslararası kruvaziyer pazarındaki rolünü güçlendirme yolunda önemli bir adım. Las Palmas Liman Otoritesi ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz iş birliği sayesinde, modern, geleceğe hazır kruvaziyer altyapısı geliştirme vizyonumuzu paylaşıyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Avrupa’nın en büyük kruvaziyer limanı terminalini hizmete aldı. Kanarya Adaları’ndaki 3 kruvaziyer terminalini modernize etmek için ayrılan 40 milyon Euro’luk yatırım planı çerçevesinde geliştirilen Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı Terminali, üç biniş köprüsü ile aynı anda 4 kruvaziyer gemisine hizmet verebilecek şekilde tasarlandı.

Global Ports Holding’in yerel ortağı SEPCAN ile işbirliği içinde geliştirilen terminal, adayı uluslararası kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon olarak daha da güçlendirdi. Yenilikçi terminal binası, iki kat üzerinde dağıtılmış 14 bin metrekarelik alan sunuyor. Terminalin düzeni, hem transit ziyaretler hem de ana liman olarak kullananan gemiler için sorunsuz ve verimli operasyonlar sağlarken, adaya modern ve davetkar bir imaj kazandırıyor. Yeni terminal binası en son sürdürülebilirlik ve inovasyon standartlarına uygun şekilde inşa edilirken, geri dönüştürülmüş ve çevre dostu malzemeler kullanıldı. Ayrıca enerji verimli sistemler ve güneş enerjisi çözümleri entegre edilen binada, sorumlu atık yönetimi uygulandı. Bu sayede terminal, Avrupa’da sürdürülebilir liman altyapısı için bir referans modeli haline geldi.

‘Uluslararası rolünü güçlendirecek’

Yeni terminal binasının açılış töreni, yerel ve bölgesel yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve liman topluluğu üyelerini bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, Kanarya Adaları’nın Atlantik’in önde gelen kruvaziyer destinasyonlarından biri olduğunu ve bölgenin olarak uzun vadeli potansiyeline inandıklarını vurguladı. Las Palmas’ın küresel kruvaziyer rotalarında stratejik bir konuma sahip olduğunu kaydeden Kutman, “Yeni terminal, bu destinasyonun uluslararası kruvaziyer pazarındaki rolünü güçlendirme yolunda önemli bir adım. Las Palmas Liman Otoritesi ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz iş birliği sayesinde, modern, geleceğe hazır kruvaziyer altyapısı geliştirme vizyonumuzu paylaşıyoruz. Bu vizyon, kruvaziyer operasyonlarını destekliyor, yolcu deneyimini iyileştiriyor ve destinasyonun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi olarak, liman altyapısına yatırım yapmaya ve faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlar için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber