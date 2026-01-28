Göl ve Göletlerde Balıklandırma Çalışması

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Su kaynaklarında azalan balık stoklarının artırılması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Afyonkarahisar genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince detaylı balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

İlimizde su kaynaklarında azalan balık stoklarının takviyesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen 2025 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilerek ilimize tahsis edilen 798 bin adet sazan yavrusu, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak koordinesinde tarım müdürlüğü yetkililerince 13 ilçede bulunan toplam 39 göl ve gölete bırakılarak balıklandırma çalışması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber