Aksu'da Sel ve Hortum Felaketi: Milyonluk Tekneler Parçalandı

Aksu Çayı üzerinde oluşan hortum, bakım için karaya çekilen tekneleri metrelerce savururken, Karaçallı Mahallesi'nde yüzlerce dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Antalya'da geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, özellikle Aksu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, çok sayıda sera zarar gördü. Aksu Çayı çevresinde gece saatlerinde oluşan hortum ise büyük bir yıkıma neden oldu.

Hortum Aksu Çayı'nı savaş alanına çevirdi

Aksu Çayı üzerinde oluşan hortumda, bakım amacıyla karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Çayda bulunan bazı tekneler hortumun etkisiyle karaya savrulurken, karada bulunan bazı tekneler ise parçalanarak metrelerce uzağa fırladı. Bakım için yan yana bekletilen teknelerin bir kısmı birbirlerinin üzerine devrildi.

"13 milyonluk teknem gitti, afet bölgesi ilan edilsin"

Aksu Çayı üzerindeki teknesi hortumda zarar gören Kenan May, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Dün akşam teknemiz hortumdan etkilendi. Teknemiz aslında biraz daha ilerideydi, yaklaşık 5 metre. Hortumdan etkilenip ters döndü ve başka bir tekneye çarptı. Toplamda 46 tekne zarar gördü, belki 50'yi de buluyor. Sahil Güvenlik gelip baktı, halimiz bu. Vali bey geldi, destek istedik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettik. Devletimizden destek bekliyoruz. Bütün malımız, varlığımız bu. Geçen sene 3 milyon lira vergi ödedik. Herkes vergisini ödüyor burada. Benim bu teknem şu an 12-13 milyon lira değerindeydi, yani şu an o para gitti. Kasko yapmak isterdik ama teknenin yaşı nedeniyle yapılmıyor. Turizm yapıyoruz, kışın bakım, yazın müşteri gezdiriyoruz. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok ama devletimizin destek olmasını bekliyoruz."

Yeni yatırım hortumda parçalandı

Yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapan Ali İhsan Çağlar da yaşadıkları zararın boyutunu anlattı. Mevcut teknelerine ek olarak yeni bir tekne yatırımı yaptıklarını belirten Çağlar, şunları söyledi: "Eşimle birlikte yaklaşık 11 yıldır turizm işletmeciliği yapıyoruz. Çayda bulunan teknemizde bir sıkıntı yok ama yenilenmek için yeni bir tekne işine girdik. Kabuk tamamen dökülmüştü, ciddi bir yatırım yapıyorduk. Elimizde avcumuzda ne varsa koyduk, yetmedi kredi çektik. Tam yapmaya çalışırken doğal afet geldi. Tekneyi alıp parçaladı, buraya fırlattı. Karavan gitti, römork gitti, malzemeler gitti. Tersane komple silindi. Şu ana kadar bitme aşamasına gelmemiş olmasına rağmen 3,5 milyon lira civarında paramız gitti. Şu an yaklaşık 750 bin ile 1 milyon lira arasında masraf ve gecikme zararımız var. Devletin bu konuda bize yardım elini uzatmasını bekliyoruz."

Karaçallı Mahallesi'nde tarım alanları sular altında kaldı

24 Ocak Cumartesi günü yaşanan şiddetli yağışların ardından Karaçallı Mahallesi'nde seraların büyük bölümü sular altında kaldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kara, zararın boyutunu şu sözlerle aktardı: "Büyük bir yağış sonrası seralarımızın yaklaşık yüzde 80'i sular altında kaldı. İnsanlar seralarına giremiyor. Açık ve sera olmak üzere yaklaşık 700 dönüm seramız gitti. Ayrıca 400 dönüm civarında açık tarım alanı zarar gördü; portakal, buğday, limon bahçeleri tamamen etkilendi. Mahallemiz bitmiş durumda. Bin 400 nüfuslu mahallemizde çoğu hane zarar gördü. Bu ürünlerden artık verim alamayız. Sel diz boyu girdi, mahsuller çamurun içinde kaldı. Yetkililerin çözüm üretmesini bekliyoruz."

"Bir yıllık emeğimiz heba oldu"

Sulama kanalları ve arkların temizlenmemesi nedeniyle felaketin büyüdüğünü savunan çiftçi Fatma Kara ise yaşadığı çaresizliği şöyle dile getirdi: "Biz çocuklarımızla değil, domatesimizle ilgileniyoruz. Ürünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi seram çamur içinde. Ben buradan ekmek kazanacaktım, çocuklarımı geçindirecektim. Başka gelirimiz yok. Geçen yıl ürün para etmedi, borçlar bu yıla kaldı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Banka borcunu mu düşüneceğiz, nasıl geçineceğimizi mi?"

"Üç gündür çamurun içindeyiz"

Karaçallı Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilik yapan Şükriye Eski de yaşanan zorluğu, "Sabah ekmek yemeden plastiğe geliyoruz. Üç gündür bu çamurun içinde debeleniyoruz" sözleriyle anlattı.

Karaçallı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Koçak ise yaşanan felaketin ardından çiftçiliğe ve toprağa olan bağlılığını okuduğu şiirle dile getirdi.

Günün ağarmasıyla birlikte vatandaşlar hortumun ve selin etkili olduğu bölgelere gelerek zarar tespitine başladı. Tekne sahipleri kopan parçaları çevrede ararken, çiftçiler seralarındaki ve tarlalarındaki zararı görüntüledi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.

