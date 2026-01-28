Jeotermal Su Desteğiyle Tatlı Su Karidesi ve Balık Yetiştiriciliği Projesinde Üretim Başlıyor

Afyonkarahisar’da jeotermal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve yeni yatırımlara zemin hazırlaması amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın himayelerinde hayata geçirilen ve jeotermal suda su ürünleri yetiştirilecek Ar-Ge projesinde kurulum süreci tamamlandı ve havuzlara su verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi mali desteği ile hazırlanan ve Zafer Teknopark A.Ş bünyesinde uygulanmaya başlanan "Afyonkarahisar İçin Termal Su Kaynakları ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Su Ürünleri (Karides-Mikroalg-Tatlısu Balıkları) Üretim Modeli Geliştirilme" isimli Ar-Ge projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Teknopark bünyesinde 520 metrekare kapalı alanda kurulu üç serada proje kapsamında yer alan ürünlerin üretimi için teknik ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak canlıların havuzlara alınmadan önce biyolojik uyum çalışmalarına başlandı.



Türkiye’de ilk defa uygulanan proje ile kapalı sistemle üretimi yapılacak tatlı su karidesler için üretime uygun olan türdeki yavru karideslerin yurt dışından ithalat süreçleri devam ediyor. Karides havuzlarına da bakteri ekimi yapıldıktan sonra canlıların havuzlara alınması sürecine başlanacağı belirtildi.

Vira Haber