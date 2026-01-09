İDO, 2026 Yaz Sezonu İçin Ege Adaları Seferlerini Satışa Açtı

Yeni sezonda eklenen hatlarla birlikte İDO’nun Ege Denizi’ndeki rota çeşitliliği ve sefer sayısı önemli ölçüde artırıldı.

İDO, 2026 yılında Ayvalık–Midilli, Akçay–Midilli ve Kuşadası–Patmos hatlarını hizmete alarak Ege Adaları’na yönelik tatil turizmi kapsamındaki ulaşım ağını genişletti. Böylece Ege’nin öne çıkan tatil destinasyonlarına deniz yoluyla erişim daha da kolaylaştırıldı.

2026 Yılı Ege Adaları Sefer Tarifesi kapsamında Seferihisar–Samos (Vathy), Kuşadası–Samos (Vathy), Kuşadası–Samos (Pythagorion), Kuşadası–Patmos, Bodrum Turgutreis–Leros, Fethiye–Rodos ve Dikili–Midilli hatlarında Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar yüzlerce sefer düzenlenmesi planlanıyor. Sefer tarihleri hatlara göre değişiklik gösterirken, yeni hatlardan Kuşadası–Patmos hattında seferler 26 Mayıs–27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer hatlarda ise seferlerin Nisan ve Mayıs aylarında başlayarak yaz sezonu boyunca devam etmesi öngörülüyor.

“Ege Turizmine Değer Katmayı Amaçlıyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Ege Adaları seferlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, deniz ulaşımının tatilin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, 2026 sezonu için biletlerin erken satışa açıldığını söyledi. Orhan, bu uygulamayla yolcuların tatil planlarını daha rahat yapabilmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Yeni eklenen hatlarla hem Ege Bölgesi’ndeki kalkış noktalarının artırıldığını hem de yolculara daha fazla alternatif sunulduğunu vurgulayan Orhan, turizmde sürdürülebilir büyümeye önem verdiklerini kaydetti. Sefer sayılarının artırılmasının yanı sıra yolcu deneyimini geliştirecek ek hizmet paketleri, kombine ulaşım çözümleri ve tatil odaklı özel uygulamalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İDO’nun 2026 Ege Adaları seferlerine ilişkin bilet satın alma ve detaylı bilgiye www.ido.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

İDO 2026 Ege Adaları Hatları