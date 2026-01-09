Galataport İstanbul, Kruvaziyer Turizminde Rekorlarla Dolu Bir Yılı Geride Bıraktı

Geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısını yüzde 48 artıran Galataport İstanbul, 595 bin yolcu ve 224 seferle Doğu Akdeniz’in ana limanı olma hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bıraktı.

2025 yılında ana liman yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 137 artırarak 230 bine yükselten Galataport İstanbul’un, 2026’da bu rakamı yüzde 22 artışla 280 bine çıkarması bekleniyor. Böylece ana liman yolcu sayısının iki yıl içinde üç katına ulaşarak, ilk kez transit yolcu sayısına eşitlenmesi öngörülüyor. Ana liman kruvaziyer yolcusunun ülke ekonomisine katkısının, standart bir turistin yaklaşık altı katı seviyesinde olması dikkat çekiyor.

Galataport İstanbul’un bu başarısında, dünyada örnek gösterilen ve çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen yer altı kruvaziyer terminali ile Port Pass gibi yenilikçi uygulamalarla desteklenen liman operasyonları önemli rol oynuyor. Yüksek operasyonel verimlilik sayesinde yüzde 98’e ulaşan yolcu memnuniyeti, limanın küresel ölçekte tercih edilen bir merkez haline gelmesini sağlıyor.

Kruvaziyer turizminde “ana liman” kavramı, yalnızca bir seyahatin başlangıç veya bitiş noktası olmanın ötesinde; planlama aşamasından seyahat sonrasına kadar tüm yolcu deneyimini kapsayan bir yapı olarak öne çıkıyor. Bu yapının sürdürülebilir şekilde güçlenmesi ise şehrin turistik cazibesi, havayolu bağlantıları, ulaşım altyapısı ve liman operasyonlarının uyum içinde işlemesine bağlı bulunuyor.

Türkiye’de tüm turizm paydaşlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda oluşturulan “evden eve kusursuz yolcu deneyimi” sayesinde Galataport İstanbul, ana liman operasyonlarında hizmet verdiği gemi firması sayısını dördüncü yılında yüzde 50 artırarak sektörde öncelikli limanlar arasında yerini sağlamlaştırdı.

Öte yandan 2025 yılında Galataport İstanbul çıkışlı Türk yolcu sayısında yaşanan üç katlık artış, kruvaziyer turizminin Türkiye’de hızla yükselen bir seyahat tercihi haline geldiğini ortaya koydu.