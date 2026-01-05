Ege Port Kuşadası 2025 Kruvaziyer Sezonunu Lider Olarak Kapattı

Türkiye’de en fazla kruvaziyer gemi uğrağına ve yolcu trafiğine sahip liman olan Ege Port Kuşadası, 29 Aralık 2025 itibarıyla 617 kruvaziyer seferi ve 995.303 kruvaziyer yolcuya ulaşırken; aynı dönemde 1016 feribot seferi ve 187.077 feribot yolcu sayısına ulaşan liman, toplam sefer ve yolcu rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesini kaydetti. Yeni kruvaziyer sezonu ise 1 Ocak’ta ilk geminin gelişiyle başlayacak.

Yıl boyunca artan gemi ve yolcu trafiğiyle dikkat çeken Ege Port Kuşadası, 2025 kruvaziyer sezonunu 29 Aralık’ta, 617 kruvaziyer seferi ve 995.303 kruvaziyer yolcu ile tamamladı. Doğu Akdeniz’in en fazla gemi ve yolcu ağırlayan dördüncü kruvaziyer limanı olan Ege Port Kuşadası, aynı dönemde 1016 feribot seferi ve 187.077 feribot yolcu sayısına ulaşarak tarihinin en yüksek toplam sefer ve yolcu sayılarına imza attı. Yeni kruvaziyer sezonu, 1 Ocak’ta ilk geminin gelişiyle başlayacak.

9 yeni gemi ilk kez Kuşadası’nı rotasına dahil etti

2025 sezonunda 9 yeni kruvaziyer gemisi ilk kez Kuşadası’nı rotasına dahil ederek Ege Port Kuşadası’na demirledi. Resilient Lady, Costa Fortuna, Elysium, National Geographic Orion, Spirit of Adventure, Viking Vela, Viking Vesta, Aroya ve Norwegian Pearl, sezon boyunca limanı ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Efes Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel destinasyonlarına deniz yoluyla erişim sağlayan limana, sezon boyunca farklı segmentlerde faaliyet gösteren kruvaziyer gemileri sefer düzenledi.

‘Büyüyen ölçeğe hazır bir liman altyapısı oluşturuyoruz’

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, elde edilen sonuçların uzun vadeli bir vizyonun ve çabanın ürünü olduğunu vurguladı: “Ege Port Kuşadası’nda ulaştığımız bu yüksek performans, operasyonel disiplinimiz, sahadaki deneyimli ekiplerimiz ve paydaşlarımızla kurduğumuz etkin iş birliklerinin bir sonucudur. Türkiye’nin en çok tercih edilen kruvaziyer limanı olarak, artan gemi ve yolcu trafiğini verimli ve güvenli şekilde yönetebilecek altyapımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kuşadası’nı Doğu Akdeniz’de kruvaziyer gemileri için vazgeçilmez bir uğrak noktası olarak konumlandırmaya devam edeceğiz.”

GES yatırımıyla enerji ihtiyacının tamamı karşılanıyor

Ege Port Kuşadası, artan operasyon hacmine paralel olarak yenilenebilir enerji altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Liman Yolcu Terminali çatısında 2025 yılı Haziran ayında devreye alınan güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 312.552 kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Bu kapsamda yolcu terminali ile operasyonel sahanın enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Proje kapsamında 426 güneş paneli ve 5 invertör devreye alındı. GES yatırımı, Ege Port Kuşadası’nın enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin bir parçası olarak konumlanıyor.

Ege Port Kuşadası Hakkında

Ege Port Kuşadası, Global Ports Holding’in dünya genelinde 19 ülkede işlettiği 32 kruvaziyer limanından oluşan küresel ağının önemli bir parçasıdır. Türkiye’de en fazla kruvaziyer gemi uğrağına ve yolcu trafiğine sahip liman olan Ege Port Kuşadası, şehir merkezinin tam kalbinde konumlanarak Doğu Akdeniz’in en yoğun kruvaziyer duraklarından biri olma özelliğini taşımaktadır.

Antik Efes kentine ana geçiş noktası konumundaki liman, modern terminal altyapısı ve yüksek operasyon kapasitesiyle her yıl yüz binlerce yolcu ve mürettebatı ağırlamaktadır. Liman sahası içerisinde yer alan Scala Nuova Village, alışveriş, yeme-içme ve sosyal alanlarıyla kruvaziyer yolcularına şehirle iç içe, entegre bir liman deneyimi sunmaktadır. 2003 yılından bu yana Global Ports Holding tarafından işletilen Ege Port Kuşadası, şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkı sağlamaktadır.

