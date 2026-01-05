Dünyanın İlk Banka Gemisi Haliç Tersanesi’nde İnşa Edildi

Tam donanımlı hibrit sevk sistemli bir banka şubesi olarak tasarlanan gemi; dünyanın ve Türkiye’nin ilk banka gemisi oldu.

Yaklaşık 1 yıl süren inşa sürecinin ardından hizmete hazır hale gelen İş Vapur, 50 metre uzunluğunda ve 500 yolcu kapasiteli yüzen bir banka şubesi olarak faaliyet gösterecek. Karaköy Şubesi’ne bağlı olarak hizmet verecek gemi, Galataport’ta konuşlanacak. Deniz üzerindeki bu özel şubede, kara üzerindeki klasik banka şubelerinde sunulan tüm bankacılık hizmetleri verilecek.

Banka fonksiyonlarının yanı sıra gemide etkinlik ve kafe alanları da yer alıyor. Müşteriler, bankacılık işlemlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler için de İş Vapur’u ziyaret edebilecek. Ayrıca gemi, olası afet durumlarında destek gemisi olarak Türkiye’nin her yerine seyir yapabilecek şekilde tasarlandı. Bankacılık, kültür-sanat ve afet destek fonksiyonlarının tek bir platformda bir araya getirilmesi açısından proje, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

“Haliç Tersanesi’nin Gurur Kaynaklarından Biri”

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, projeye ilişkin yaptığı açıklamada “Tarihi Haliç Tersanesi’nin 570. yılını kutladığımız bu günlerde, burada hayata geçirdiğimiz en gurur verici projelerden biri olan İş Bankası için inşa ettiğimiz İş Vapur’u tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket-i Hayriye vapurlarından Boğaziçi No: 66’dan esinlenerek tasarlanan İş Vapur, dünyanın ve Türkiye’nin ilk banka gemisi. Olası afet durumlarında revir, mutfak gibi alanlara uygun şekilde tasarlandığı için destek gemisi olarak da Türkiye’nin her yerinde hizmet verebilecek” dedi.

Son 6 Yılda 67 Yeni Gemi İnşa Edildi

Haliç Tersanesi’nin son altı yılda önemli bir üretim merkezi haline geldiğine de dikkat çeken Şeneler, “2019 yılında sıfır olan yeni inşa kapasitemizi, 2025 itibarıyla 67 yeni gemi seviyesine taşıdık. Aynı dönemde 532 gemiye bakım-onarım hizmeti verdik. Filomuzdaki gemilerin bakım ve onarımlarını kendi tersanemizde gerçekleştirerek İstanbul’da toplu deniz ulaşımının sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Ayrıca 50 Deniz Taksi, 9 Deniz Dolmuş inşası ile Paşabahçe, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu gibi İstanbul’un simge gemilerinin restorasyonlarını da Haliç Tersanesi’nde tamamladık. Tersanemizde köklü denizcilik mirasını koruyarak İstanbul’un sürdürülebilir deniz ulaşımına katkı sunmaya ve katma değer yaratan projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.