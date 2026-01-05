İstanbul14 °C

Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Hava Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına nedeniyle başta balıkçıların yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yapılan uyarıda, "Rüzgarın; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinde kuzeyinde güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

