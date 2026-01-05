Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, "Rüzgarın; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinde kuzeyinde güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

