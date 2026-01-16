Sömestr ve Bayram Tatili İçin Cruise Alternatifi: MSC Lirica Seferleri 339 Euro’dan Başlıyor

Kampanya kapsamında 21 Ocak – İstanbul hareketli MSC Lirica balkonlu kabin kişi başı 779 €’dan başlayan fiyatlarla, 28 Ocak – İzmir hareketli MSC Lirica iç kabin kişi başı 339 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kış döneminde daha sakin limanlar, yumuşak iklim ve dingin bir seyahat tercih edenler için MSC Lirica’nın rotası benzersiz bir seçenek oluşturuyor. İstanbul ve İzmir’den biniş imkanı sunan güzergâh; Korfu (Yunanistan), Bari (İtalya), Pire/Atina (Yunanistan) ve İzmir/Efes duraklarının ardından yeniden İstanbul’da tamamlanıyor. Bu özel kış rotası; tarih, kültür ve gastronomiyi mevsim kalabalığından uzak bir atmosferde keşfetmek isteyen misafirler için ideal.

Sömestr tatili ve yaklaşan bayram dönemleri kapsamında, MSC Cruises’a ait MSC Lirica gemisi, İstanbul ve İzmir hareketli Ege ve Adriyatik seferlerinde kampanya kapsamında 21 Ocak – İstanbul hareketli MSC Lirica balkonlu kabin kişi başı 779 €’dan başlayan fiyatlarla, 28 Ocak – İzmir hareketli MSC Lirica iç kabin kişi başı 339 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye çıkışlı gemiler, ek ulaşım maliyeti gerektirmemesi nedeniyle cruise seyahati planlayanlar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Akdeniz kıyılarını kapsayan bu programlar, farklı yaş gruplarına hitap eden gemi olanaklarıyla sömestir döneminde seyahat planı yapan misafirler tarafından avantajlı bir tatil alternatifi olarak öne çıkıyor.

İtalyan Zarafeti ve Modern Konfor Bir Arada

Klasik kruvaziyer atmosferini modern dokunuşlarla bir araya getiren MSC Lirica; 2.658 yolcu kapasitesi, ferah iç tasarımı ve sıcak atmosferiyle öne çıkıyor. Gemide dünya mutfaklarından seçki lezzetler, deniz manzaralı barlar, spa & wellness alanları, açık havuz güvertesi, güneşlenme terasları, çocuk ve genç kulüpleri, canlı müzik ve tiyatro gösterileri gibi pek çok imkân sunuluyor. MSC Lirica, misafirlerine “ev sıcaklığında” bir kruvaziyer deneyimi vadederken her yaş grubuna hitap eden aktiviteleriyle de dikkat çekiyor.

Rezervasyonlar Devam Ediyor

MSC Lirica’nın İstanbul ve İzmir hareketli kış seferleri için rezervasyonlar Kasım’da başladı ve Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Türk misafirler, MSC Lirica’nın 7 gece 8 günlük bu programı ile kişi başı 399 Euro’dan başlayan avantajlı fiyatlar ve ayrıcalıklı hizmetleriyle kış aylarında Akdeniz’in büyüleyici limanlarında seyahat edebiliyor.

Türk Misafirleri İçin Özel Hizmetler

MSC Cruises Türkiye ofisi; misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlamak amacıyla gemide Türkçe misafir asistanlığı, Türkçe menüler, günlük Türkçe bültenler ve anonslar, karşılama toplantıları, Türk kahvaltı tabağı ve Türk kahvesi, Türk televizyon kanalları gibi birçok uygulama ile misafir deneyimini yüksek standartlara taşıyor.

MSC Lirica’nın Teknik Özellikleri