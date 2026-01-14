2.1 Milyon Yolcu ile Kruvaziyer Turizmi 2025’te Altın Yılını Yaşadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı resmi verilere göre; 2025 yılında Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136’ya, kruvaziyer gemi sayısı ise yüzde 15,1 artışla 1.375’e ulaştı. Böylece Türkiye, 2013 yılından bu yana ilk kez yeniden 2 milyon yolcu eşiğini aşarak Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu güçlendirdi.

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2025 yılında yakaladığı güçlü ivmeyle son yılların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yıl boyunca Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyon barajını aşarak sektörde yeniden yükselişin sinyalini verdi. 2025 verilerinin yalnızca turizm değil, makro ekonomik göstergeler açısından da önemli bir tablo ortaya koyduğunu belirten Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin artık salt yolcu sayılarıyla değil, yarattığı döviz girdisi, liman ekonomisine katkısı ve yerel kalkınma etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kruvaziyer Turizmi Ekonomik Büyümenin Güçlü Başlıklarından Biri Haline Geldi

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2025 yılında 2 milyonun üzerindeki yolcu sayısıyla son yılların en güçlü performansını ortaya koyarken, sektör 2026’ya daha nitelikli bir büyüme hedefiyle hazırlanıyor. 2025’te ulaşılan 2 milyonun üzerindeki yolcu sayısı, Türkiye’nin kruvaziyer liginde yeniden güçlü bir oyuncu olduğunu net biçimde gösterdiğini değerlendiren Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, asıl kritik eşik, 2026 itibarıyla bu yolcu profilinin harcama gücü yüksek, destinasyon odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya evrilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuşadası ve İstanbul Limanları Stratejik Merkez Haline Geldi

Bakanlık verilerine göre 2025’te Kuşadası Limanı, 617 gemi ve yaklaşık 1 milyon yolcu ile Türkiye’nin kruvaziyer lideri olurken; İstanbul limanları, 625 bini aşkın yolcu ile ikinci sırada yer aldı. Bodrum Limanı ise artan sefer sayılarıyla Ege hattındaki önemini pekiştirdi. Bu tabloyu şöyle değerlendiren Çavuşoğlu, “Kuşadası ve İstanbul yalnızca birer uğrak noktası değil, artık kruvaziyer rotalarının merkez destinasyonları haline geliyor. Bu durum; perakende, yeme–içme, rehberlik, ulaşım ve kültür turizmi başta olmak üzere çok sayıda alt sektörde doğrudan ekonomik çarpan etkisi yaratıyor.” Dedi.

2026 Nicelikten Niteliğe Geçiş Yılı

Sektörün 2026 hedeflerinde yüksek harcama profiline sahip yolcu, homeport operasyonlarının artırılması, liman altyapılarının modernizasyonu ve sürdürülebilir denizcilik uygulamaları öne çıkıyor.

Kruvaziyer turizmi Türkiye için yalnızca sezonluk bir turizm faaliyeti olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, “Dört mevsime yayılan, yüksek katma değer üreten ve şehir ekonomilerini doğrudan besleyen stratejik bir alan.” İfadelerini kullandı.

Ekonomi, Turizm ve Lojistik Bütünleşmesi Öne Çıkıyor

Artan sefer sayılarıyla birlikte kruvaziyer turizmi; liman işletmeciliği, lojistik, gemi tedarik zinciri ve hizmet ihracatı açısından da yeni fırsatlar yaratıyor. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, 2026 yılında kruvaziyerin turizm gelirleri içindeki payının niteliksel olarak daha görünür hale gelmesini bekliyor.