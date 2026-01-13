WISTA Türkiye Yeni Yönetimi İlk Ziyaretini İMEAK Deniz Ticaret Odası’na Yaptı

WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aysu Gürgan ve beraberindeki heyet, 13 Ocak 2026 Salı günü İMEAK DTO Genel Merkezi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kırantarafından kabul edildi.

Sektördeki güncel gelişmelerin ve kadın istihdamının desteklenmesine yönelik iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, WISTA Türkiye’nin yeni dönem projeleri ve hedefleri aktarıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, denizcilik sektöründe fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında İMEAK DTO ile var olan güçlü sinerjinin artarak devam edeceği vurgulandı.

WISTA Türkiye adına ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aysu Gürgan’a; Başkan Yardımcısı Seden Öztorun Çarklar, Genel Sekreter Karin Demirtaş, Sayman Elif Kısabacak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ebru Paylan Şenkaya, Seren Horasanlı ile Ecem Sarı eşlik etti.

Toplantıda İMEAK DTO adına Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can Bozkurt da hazır bulundu.

WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aysu Gürgan ziyaretle ilgili olarak; "Sektörümüzün en önemli kurumu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteğini hissetmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Yeni yönetim olarak, Sayın Tamer Kıran ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten ve gelecek vizyonumuzu paylaşmaktan onur duyduk. Bir arada imza atacağımız projeler için odamızın desteğini almaktan mutluyuz," ifadelerini kullandı.