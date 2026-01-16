Celestyal ile Arap Körfezi’nin Zengin Dokusuna İçeriden Bakış

Hurma çiftliklerinin, deve güreşlerinin ve inci avcılığının izini süren turlarla Ras Al Khaimah, Dubai ve Abu Dabi’de yepyeni deneyimler yaşamak mümkün. Celestyal Discovery ile 3, 4 ve 7 gecelik seferler, Körfez bölgesinin kültürel, tarihi ve doğal mirasını daha kapsamlı biçimde keşfetme imkânı sunuyor

Celestyal, ikinci gemisi Celestyal Discovery’yi gönderdiği Arap Körfezi’nde, ‘‘Iconic Arabia’’ rotalarındaki kara turu programlarını genişletti. Yeni turlar arasında, ilk kez uğrak yapılan Ras Al Khaimah’taki deneyimlerin yanı sıra Dubai ve Abu Dabi’de ek seçenekler bulunuyor.

Celestyal, geçtiğimiz Nisan ayında Ras Al Khaimah Turizm Geliştirme Otoritesi ile üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Dubai’de gerçekleşen Arabian Travel Market’te yapılan bu çok yıllı ortaklık, Ras Al Khaimah’ı Celestyal misafirleri için önemli bir destinasyon olarak tanıtmayı amaçlıyor ve kruvaziyer şirketinin Arap Körfezi bölgesiyle olan bağlarını güçlendiriyor.

İstanbul’dan uçaklı kış cruise paketleri

1.360 yolcu kapasiteli Celestyal Discovery, Abu Dabi’deki kış ana limanından kalkarak 3, 4 ve 7 gecelik yeni ‘Iconic Arabia’ seyahatlerine kış boyunca devam ediyor. Uğrak limanlar arasında BAE’de ilk kez ziyaret edilen Ras Al Khaimah’a ek olarak Katar’ın Doha kenti, Umman’ın Khasab kenti, Dubai, BAE ve Sir Bani Yas Adası da yer alıyor. 3 gecelik seyahatlerin fiyatı kişi başı 309 Euro’dan, 4 gecelikler 389 Euro’dan ve 7 gecelik programlar ise 639 Euro’dan başlıyor. İstanbul’dan Doha’ya uçaklı cruise paketli turlarının tarihleri ise 24, 31 Ocak ve 07 Şubat. Doha, Dubai, Sir Bani Yas, Abu Dabi, Bahreyn rotasını izleyen cruise turları; uçak bileti ve transferlerin de dahil olduğu 999 Euro’dan başlıyor. Fiyatlara tüm yemekler, alkolsüz içecekler, WiFi, liman vergileri ve bahşişler dahil.

Iconic Arabia Cruise programının kara turlarında yarım gün, tam gün ve iki günlük çeşitli seçenekler sunuluyor. Ayrıca küçük gruplara yönelik klasik turistik gezilerin ötesine geçen, yerel halkla ve kültürel değerlerle birebir temasın kurulduğu, gerçek yaşam deneyimlerini içeren, daha özgün ve samimi deneyimler de var. Kara turu programlarından bazıları şöyle:

‘Destinasyonun gerçek ruhuyla buluşma!’

• ‘Ras Al Khaimah’ın Ruhuna Yolculuk’: Çöl kumulları boyunca panoramik bir yolculukla başlayan tur kraliyet deve yarışları çiftlikleri, Emirlik hurma çiftliği ve bir dağ köyü ziyaretini kapsıyor.

• ‘Ras Al Khaimah ve Suwaidi İncileri Çiftliği’: Suwaidi Pearls tarafından işletilen House of Pearls ziyaretiyle başlayan tur, geleneksel bir inci avcılığı teknesiyle yapılan yolculuğu ve ardından Dhayah Kalesi ile Ras Al Khaimah Eski Şehir gezisini içeriyor.

• ‘Dubai’yi Tepeden Görmek’: Dubai Kraliyet Ailesi’nin ikametgâhı Zabeel Sarayı’na panoramik bir sürüşle başlayan tur, Geleceğin Müzesi, dünyanın en yüksek dönme dolabı olan Ain Dubai’de Bluewaters Island ziyareti ve Kite Beach duraklarını içeriyor.

• Lezzetin ve hurmanın izinde: Abu Dabi’nin kültür ve gastronomisine keşif turunda, şehrin görülmesi gereken önemli noktaları ve hurma pazarlarını gezip görmek mümkün.

• ‘Yas Waterworld, Yas Island’: Abu Dhabi’nin Yas Adası’nda bulunan ünlü su parkında tam gün eğlence vaadediyor.

Celestyal Ticari İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi Lee Haslett yeni programa dair şunları söyledi:

“Yeni ‘Iconic Arabia’ kara turlarımız, misafirlerimize Arap Körfezi’ni adeta sahne arkası geçişiyle keşfetme fırsatı sunuyor. Bölgenin kültür, tarih ve doğal güzelliklerle örülü zengin dokusuna içeriden bir bakış sağlıyor. Dubai’nin geleceğe uzanan silüetinden Sir Bani Yas Adası’nın huzurlu kıyılarına ve Ras Al Khaimah’ın hazinelerine kadar her deneyim, son derece bilgili ekibimiz tarafından yönetilerek misafirlerimizi destinasyonun gerçek ruhuyla buluşturuyor.”

