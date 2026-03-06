Onursan’dan Geleneksel İftar Daveti

Onursan’ın geleneksel iftar Yemeği’ne; İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Eski Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, Emekli Büyükelçi-Omsan Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hayri Aka, UAB Kıbrıs Türk Denizcilik Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Eski Kıyı Yapıları ve Tersaneler Genel Müdürü Hızır Reis Deniz, TÜRMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, AKP Eski Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu, denizcilik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede bir açılış konuşması yapan Yılmaz Onur sözlerine “Onursan ailemizin geleneksel iftar yemeğine, İstanbul’un ve denizciliğimizin bu güzel noktasına, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek başladı. Yılmaz Onur; “Bugün burada sadece bir iftar sofrasında değil, aynı zamanda rotası dostluk, pusulası dürüstlük olan büyük bir camianın fertleri olarak bir aradayız. Ramazan ayının bu huzurlu atmosferinde sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konutu. Onur sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün en üst seviyeye çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Bizler, denizci kimliğimizle, fırtınalarda birbirine kenetlenen, yardımlaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş insanlarız. Denizlerdeki zorlu mesaimiz bizlere sabretmeyi, dayanışmayı ve bir arada durmanın gücünü öğretti. Bugün burada gördüğümüz bu tablo, Türk denizciliğinin ne kadar güçlü bir aile olduğunun en güzel kanıtıdır. Onursan olarak bizler, kuruluşumuzdan bu yana denizcilik sektörüne sadece hizmet vermeyi değil, değer katmayı hedefledik. Teknolojinin hızla değiştiği, sürdürülebilirliğin ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı 2026 yılında da, sizlerin desteği ve güveniyle rotamızda emin adımlarla ilerliyoruz”.

Başarının arkasındaki en büyük gücün paydaşlarımızın bizlere duyduğu güven olduğunu söyleyen Yılmaz Onur; “Denizlerimizde emniyeti ve kaliteyi en üst seviyede tutmak adına yürüttüğümüz projelerde, sizlerle olan iş birliğimiz bizim için her zaman en kıymetli pusula olmuştur. Bu güzel akşamın organize edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz kıymetli misafirlerimize gönülden teşekkür ederim” dedi.

Yılmaz Onur konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Konuşmamı bitirirken; tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyor, Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm denizcilik camiasına bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara kavuşmanızı dilerim. Afiyet olsun, Allah kabul etsin”.

İftar yemeği konukların sohbeti ve müzik eşliğinde devam etti.

