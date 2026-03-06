Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Ekibi, DTO Ev Sahipliğinde Sektörle Bir Araya Geldi

İMEAK DTO Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve ekibi, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsu, Fethiye, Kocaeli ve Marmaris Şubelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, DTO Meclis Üyeleri ve üye firmaların temsilcileri ile ilgili Bakanlığın İstanbul ve çevre illerindeki teşkilatından sorumlu yetkililer ve bölgedeki liman başkanlıklarının temsilcileri iştirak etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın ev sahipliğinde 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve ekibinin katılımıyla Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Genelgesi Revizyonu Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin güncel ihtiyaçlar ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda yürütülen revizyon çalışmaları ele alındı. Ayrıca, Yönetmelikle eş zamanlı olarak güncellenmesi planlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Genelgesi’nin yeni düzenlemelerle tam uyumlu hale getirilmesine yönelik planlanan değişiklikler değerlendirildi.

Toplantının sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan’a İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir anı objesi takdim edildi.