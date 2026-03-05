BAYRAMDA TATİLCİLER CRUISE TURLARINA YÖNELİYOR

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala turizm sektöründe hareketlilik hız kazanırken, kruvaziyer ve tur programlarına yönelik talep de dikkat çekici şekilde artmaya başladı. Turizm sektöründe özellikle kısa süreli tatillerde birden fazla destinasyonu görme imkânı sunan cruise turları, bu bayram döneminde de öne çıkan seyahat alternatifleri arasında yer alıyor.

Deneyim odaklı seyahat anlayışının özellikle son yıllarda yaygınlaşmasıyla birlikte bayram tatilinde klasik otel konaklamaları yerine farklı rotalar ve keşif odaklı seyahatler tercih edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı döneminde en yoğun talep gören destinasyonların başında kapı vizesi uygulamasıyla Türk turistlerin ilgisini çeken Yunan adaları geliyor. Bunun yanı sıra kısa süreli mini Avrupa turları, Tuna ve Ren Nehri üzerinde düzenlenen nehir kruvaziyerleri, Akdeniz çıkışlı cruise programları, İstanbul kalkışlı kruvaziyer gemileri ve uzun mesafede Karayip cruise turları da bayram döneminde yoğun ilgi gören rotalar arasında bulunuyor.

Nehir Kruvaziyerlerine İlgi Artıyor

Kruvaziyer turizmi yalnızca deniz rotalarında değil, Avrupa’nın büyük nehirlerinde gerçekleştirilen programlarla da büyümeye devam ediyor. 19–23 Mart tarihleri arasında bayram tatilini farklı bir atmosferde geçirmek isteyenler için Sea Genesis Group’un hazırladığı tur programı kapsamında yolcular, A-ROSA Flora gemisiyle Tuna Nehri boyunca Avrupa’nın tarihi şehirlerini kapsayan bir rota üzerinde seyahat edecek. Almanya’nın Passau kentinden başlayacak yolculuk; Avusturya’nın kültür ve sanat merkezi Viyana, tarihi dokusuyla öne çıkan Melk ve modern şehir yaşamıyla dikkat çeken Linz duraklarını içeriyor.

Tuna Nehri boyunca gerçekleştirilen kruvaziyer yolculuğu, Avrupa’nın tarihi şehirlerini keşfetme fırsatı sunarken aynı zamanda gemi üzerinde sunulan konforlu hizmetler ve gastronomi deneyimleriyle farklı bir tatil atmosferi yaratıyor. Orta Avrupa’nın mimari mirası, kültürel dokusu ve doğal manzaraları eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, bayram tatilini klasik destinasyonların ötesine taşıyan alternatif bir seyahat deneyimi sunuyor.

Bayram Tatili Turizmde Hareketlilik Getiriyor

Ramazan Bayramı tatilinin turizm sektörü açısından önemli bir hareketlilik yarattığını belirten Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Tatillerin kısa süreli olması nedeniyle birçok misafir tek bir destinasyon yerine birkaç şehri ve ülkeyi kapsayan programlara yöneliyor. Bu nedenle kruvaziyer turları, mini Avrupa programları ve kapı vizeli Yunan adaları bayram döneminde yoğun ilgi görüyor. Tuna ve Ren Nehri nehir kruvaziyerleri de son yıllarda Türk turistlerin tercih ettiği rotalar arasında yer almaya başladı” dedi.

Yazıcı, kruvaziyer turizminin yalnızca denizlerde değil nehirlerde de hızla büyüyen bir segment haline geldiğini vurgulayarak, özellikle bayram ve özel tatil dönemlerinde bu tür deneyim odaklı seyahatlerin daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

Kruvaziyer Turizmi Bayramda Yükselişte

Kısa süreli tatillerde birden fazla şehri ve ülkeyi keşfetme imkânı sunan kruvaziyer turları, hem Avrupa hem de uzak destinasyonlarda giderek daha fazla tercih ediliyor. Bayram tatillerinin turizm sektörü açısından önemli bir canlılık yarattığını belirten Yazıcı, kruvaziyer turizminin son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade ederek, “Bayram tatilleri her yıl turizm sektöründe ciddi bir canlılık yaratıyor. Özellikle son yıllarda klasik tatil anlayışının dışında farklı deneyimler arayan misafirlerin sayısı artıyor. Nehir kruvaziyerleri de bu anlamda büyük ilgi görüyor. Avrupa’nın tarihi şehirlerini konforlu bir gemi yolculuğuyla keşfetmek isteyenler için Tuna turları oldukça cazip bir alternatif sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.