IBIA’da Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Seçildi

Uluslararası Bunker Endüstrisi Derneği (IBIA), yıllık genel kurul toplantısında (AGM) gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Seçim sonuçları, Londra Park Lane’deki Grosvenor House Hotel’de düzenlenen geleneksel yıllık IBIA yemeği öncesinde duyuruldu.

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimde, dört yönetim kurulu koltuğu için üyeler oy kullandı. Oylama sonucunda üç yıllık görev süresiyle Claudia Beumer (C4 Fuel B.V.), Gianmichele Campanella (Fratelli Cosulich Monaco Sam), Calvin Chung – CPN (Chimbusco Pan Nation) ve Nigel Draffin (danışman ve eğitmen) seçildi.

Yeni üyeler görevlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten sonra IBIA Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşacak:

Adrian Tolson, 2050 Marine Energy LLC – Başkan

Jeroen de Vos, Peninsula – Başkan Yardımcısı

Mustafa Aslan, Asmira Group – Sayman

Claudia Beumer, C4 Fuel B.V.

Gianmichele Campanella, Fratelli Cosulich Monaco Sam

Calvin Chung, CPN (Chimbusco Pan Nation)

Constantinos Capetanakis, Star Bulk

Rahul Choudhuri, Veritas Petroleum Services (Asia) Pte Ltd

Frank Dahan, CSL Group Inc

Nigel Draffin, Danışman ve Eğitmen

Colin Holloway, Cockett Marine Oil

Jon Hughes, Dan-Bunkering Africa Ltd

Ufuk Erinc, Unerco Petrol Ürn. Denizcilik ve Tic. A.Ş.

Deanna MacDonald, Aveera Energy

Charlotte Rojgaard, Bureau Veritas

Valeria Sessa, Reseaworld

IBIA yönetimi, seçim sürecine katılan tüm üyelerine teşekkür ederek, adayların gösterdiği bağlılığın derneğin küresel çeşitliliğini ve dinamizmini yansıttığını vurguladı. Bu seçimler, küresel bunker endüstrisinin regülasyon, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde kritik bir dönemeçte gerçekleşti. Yeni yönetim kurulu, enerji geçişi, karbon azaltımı ve dijitalleşme gibi konularda sektörün geleceğini şekillendirecek stratejik kararların alınmasında önemli rol oynayacak.