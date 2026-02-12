Tekne ve Yat Sektörü Kara Fuarında Buluşuyor

Fuarda 500’ün üzerinde marka, 500’den fazla tekne ve 200’ü aşkın katılımcının ağırlanacağını belirten Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, 6 holde 27 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuarda, dünyaca ünlü markaların yanı sıra yerli üreticilerin yer alacağını belirtti. Yerli üreticilere bu fuarda büyük destekler sunulduğunu kaydeden Bekiroğlu, “Bu fuarda yerli üreticiler için 5 bin metrekarelik özel alan sağlandı. Bu üreticileri, yabancı alıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi. Boyları 3 metreden 30 metreye kadar değişen yüzlerce teknenin sergileneceği kara fuarında sergilenemeyen teknelerin de Ataköy Marina’da ziyaretçilerle buluşacağını belirten Bekiroğlu, fuarda sektördeki zorluklara rağmen önemli bir ticari hacim yaratılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yat ve tekne endüstrisi, 21–28 Şubat tarihleri arasında Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu ve ED Fuarcılık desteğiyle düzenlenen Can-Am Bosphorus Boat Show’da buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı’ unvanıyla Can-Am Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek olan Can-Am Bosphorus Boat Show’da 500’ün üzerinde marka, 500’den fazla tekne ve 200’ü aşkın katılımcı tek çatı altında buluşacak. Sektörün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen organizasyonda, 50 binden fazla ziyaretçiyle önemli bir ticari hacim yaratılması bekleniyor. Yat, tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarlarının sergileneceği fuar öncesinde YATED Başkanı Murat Bekiroğlu açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıya YATED Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Aksan, YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk, YATED Genel Müdürü Kadir Karakaya, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ve Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem katıldı.

6 HOLDE 27 BİN METREKARE ALANDA

Motoryatlardan deniz motorlarına, katamaranlardan tekne ekipmanları ve aksesuarlarına kadar 2.500’den fazla ürün çeşidinin deniz severlerle Can-Am Bosphorus Boat Show’da buluşacağını dile getiren Murat Bekiroğlu, “Tekneye dair her şeyin bir arada bulunacağı, sezon öncesi ihtiyaçların karşılanıp insanların hayallerindeki tekneyi alabileceği büyük bir buluşma gerçekleşecek. Fuarımızda 8 gün boyunca ziyaretçilerimizi ağırlayacağız.” dedi. Fuarın her yıl üzerine koyarak devam ettiğini ifade eden Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuarımızda Ataköy Marina ile de iş birliği yapıyoruz. Hem deniz fuarımızı orada düzenliyoruz hem de kara fuarında teknelerin transfer işlemlerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Ataköy Marina’da karada sergilenemeyen teknelerimizi sergiliyoruz. Bu yıl, fuarımız 6 holde yaklaşık 27 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek. Zor ekonomik koşulların olduğu bir dönemde gerçekten başarılı bir fuar düzenliyoruz. İstanbul Fuar Merkezi ile yapılan uzun süreli anlaşmalar sayesinde, fuar katılımcılarına önemli fiyat avantajları sağlandı. Bu yıl, enflasyon oranındaki artışa rağmen fiyatlar yalnızca yüzde 12 artırıldı, böylece katılımcılar enflasyon farkını minimum seviyede hissetti. Ayrıca, peşin ödeme yapan üyeler için ek yüzde 10 indirim sunuldu, böylece geçen yılki fiyatlarla fuara katılım sağlanma imkânı oluşturuldu. Dernek, fuara katılan firmalar için ilave destekler de sağlıyor; belirli bir kilowatt saate kadar fuar harcamaları üstleniliyor ve elleçleme maliyetlerinin yarısı dernek tarafından karşılanıyor. Bu desteklerle, katılımcılara bu zor dönemde fırsat sunmaya çalışıyoruz.”

AMACIMIZ SEKTÖRÜMÜZÜN SESİNİ DUYURMAK

Bu fuarda özellikle yerli üreticilere dernek olarak büyük destek verdiklerine vurgu yapan Murat Bekiroğlu, “Yerli üreticilere ciddi imtiyazlar sunduk. İlave olarak 4-5 bin metrekarelik bir alanı yerli üreticilere sunduk. Bu alanda yerli üreticilerimizin daha fazla yer almasını sağladık. Dünyaca ünlü markalar da her zamanki fuarımızda yerini alacak. Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği (EBI) ve Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi (ICOMIA) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de fuarımıza katılacak. Fuarda ayrıca 20’ye yakın da sektörümüzle ilgili etkinlik düzenleyeceğiz. Amacımız, her geçen gün zorlaşan piyasalarda sektörümüzün sesini duyurmak ve fuarımız sayesinde deniz severlere coşkulu bir hafta yaşatmak.” diye konuştu.

YABANCI ALICILARLA YERLİ ÜRETİCİ BULUŞUYOR

Bu yılki hedefin, katılımcı sayısını artırmaktan ziyade yabancı ziyaretçilerin sayısını yükseltmek olduğunun altını çizen Orhun Şentürk, “Özellikle, yabancı alıcıların çoğunluğu oluşturmasıyla, en büyük amacımız yerli üreticilerin yabancı müşterilerle buluşturulacağı bir platform yaratmak. Bosphorus Boat Show’daki deniz ve kara organizasyonları, yerli üreticilere önemli bir teşhir imkânı sunuyor. Bu platform sayesinde yerli üreticiler potansiyel alıcılarla doğrudan iletişim kurma fırsatı elde ediyor. Ancak, sektördeki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, hedeflere ilişkin kesin bir rakam veremiyoruz. Çünkü döviz kurları, global piyasa değişimleri ve diğer faktörler hızla değişebiliyor. Bu nedenle, odaklanılan en büyük amaç, yerli üreticilere bu zorlu dönemde alıcılarla buluşma fırsatı sunmak.” dedi.

KARAYA ÇIKAMAYANLAR DENİZDE SERGİLENECEK

Sergilenen teknelerin boylarının 3 metreden 30 metreye kadar geniş bir aralıkta olacağını söyleyen Dilek Soydan, “Bu sene yüksek teknoloji kullanan tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar da fuarda yer alacak. Karaya çıkaramadığımız veya İstanbul Fuar Merkezi’ne giremeyen tekneler de Ataköy Marina’da ziyaretçileriyle buluşacak. Kara fuarı, deniz fuarından daha zorlu. Denizden tekneler alınıp, büyük TIR’lara yüklenerek fuar alanına taşınıyor. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen teknelerimiz de bulunuyor. Ayrıca bu yıl yerli üreticiye gerçekten büyük bir destek sunuldu. YATED yerli üreticilere kucak açtı. Yerli üreticilere olan bu destek, sektörün ihtiyacı olduğu bir dönemde çok önemli oldu. Yerli üreticilere verilen bu değer aslında uzun bir yolun başlangıcı olarak da görülmeli. Çünkü gelişen yerli üretimle sektörümüz daha da güçlenecek.” ifadelerini kullandı.

4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Gemi, tekne ve yat sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Bekiroğlu, şunları söyledi: “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılına ait açıklanan verilerine göre, toplam ihracat 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu rakam, tekne refit hizmetleri ve bakım-onarım çalışmalarını kapsayan ‘refit’ projelerinden elde edilen gelirle desteklendi. 2025 yılında yapılan refit işlemleri yaklaşık 2 milyar dolara ulaşırken, 2026 için beklentilerde bir düşüş öngörülüyor. Özellikle ABD’ye yönelik yeni vergi düzenlemeleri ve Kuzey Avrupa’daki artan rekabet, sektörün karşılaştığı zorlukları artırdı. Avrupa pazarında, en büyük rakipler Polonya ve Norveç olarak öne çıkarken, işçilik maliyetlerinin Polonya’da Türkiye’ye kıyasla daha düşük olması, bu ülkelerin rekabet gücünü artırıyor. Sektörde 2025 yılına kıyasla genel pazarda bir miktar düşüş beklentisi var. Ancak spesifik olarak kaybedilen bir pazar olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun, küresel talep azalmasının tetiklediğini ifade edebiliriz. Türkiye, yat sektöründe Avrupa’da önemli bir oyuncu olmasına rağmen, işçilik maliyetlerinin artması ve rekabetin yoğunlaşması nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.”

Can-Am Bosphorus Boat Show’da dikkat çekenler:

-Helikopter Sergisi: İlk defa bu yılki kara fuarında bir helikopter sergilenecek.

-Çocuk Etkinlik Alanları: Çocuklarıyla gelen ziyaretçiler için etkinlik alanları kuruldu. Böylece ebeveynler, çocuklarını etkinliklerde bırakıp tekneleri gezebilecek.

-Büyük Tekneler Sergisi: 30 metre üzeri tekneler, Ataköy Marina’da sergilenecek. Bu yıl daha fazla büyük tekne yer alacak.

-Fuar Saatlerinde Değişiklik: Fuara ziyaret saatleri, Ramazan sebebiyle 11:00 ile 18:00 arasında olacak. Ayrıca, firmalar 16:00’dan sonra test sürüşleri için Ataköy Marina’da rezervasyon yapabilecek.

-Karadan Denize Geçiş Yapabilen Tekne: Hem karada hem denizde gidebilen tekne bu yılki fuarda sergilenecek.