İTÜ DEFAMED YDO İletişim Modeliyle de Çağı Yakaladı

İTÜ DEFAMED (YDO), mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve dayanışmayı dijital ortamda sürdürülebilir kılmak amacıyla geliştirdiği YDO Mobil'i Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi'nde tanıttı. Okulun 2. Sınıf Güverte Bölümü öğrencisi Ahmet Cemal Şapçı tarafından hazırlanması İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarına büyük gurur verdi. İTÜ DEFAMED Başkanı Kaptan Av. Çağlar Coşkunsu, " YDO Mobil tamamen kendi camiamızın emeğiyle geliştirildi. Uygulamanın yazılımı, 2028 yılında mezun olacak sevgili ikinci sınıf öğrencimiz kardeşimiz Ahmet Cemal Şapçı tarafından hazırlanırken, Yönetim Kurulu üyelerimiz Burak Ballar ve Şebnem Önder'in çabası da büyüktür. Camiamıza sunduğumuz bu iletişim ağı, mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağı güçlendirirken, aramızdaki bağa çarpan etkisi oranında katkı verecek" dedi. İTÜ DEFAMED (YDO) Mobil Uygulamasıyla mezunlar arasındaki iletişimin daha sistemli, kalıcı ve güvenli bir dijital altyapı üzerinden sürdürülmesi hedefleniyor.

Sadece mezunların kullanabileceği KVK kurallarına uygun uygulama

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunlar Derneği (DEFAMED), mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve dayanışmayı dijital ortamda sürdürülebilir kılmak amacıyla geliştirdiği mobil uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda duyurusu yapılan YDO Mobil uygulaması, okulun mezunlarının iletişimi, dernek faaliyetlerine hızlı ulaşabilmesini ve güçlü mezun ağının dijital ortamda daha etkin şekilde sürdürülmesini hedefliyor.

Coşkunsu: “Kendi camiamız tasarladı ve hayata geçirdi. Gururluyuz”

Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İTÜ DEFAMED (YDO) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Av. Çağlar Coşkunsu, “Bu uygulama, mezunlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek, dayanışmamızı artırmak ve derneğimizle olan bağlarımızı daha da canlı tutmak amacıyla geliştirildi. Günümüzde hızlı mesaj akışı içerisinde önemli duyuruların gözden kaçabildiğini, içeriklerin zamanla kaybolabildiğini veya geriye dönük takibinin zorlaştığını hepimiz deneyimliyoruz. YDO Mobil uygulamamız sayesinde, derneğimizin önemli duyurularına, etkinlik bilgilerine, iletişim ağımıza ve mezunlarımıza ilişkin güncel içeriklere daha düzenli, kalıcı ve kolay erişilebilir bir ortamda ulaşabileceğiz.



Uygulamamız, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ve derneğimizin bu konudaki hassasiyeti doğrultusunda, tam uyum gözetilerek hazırlandı. YDO Mobil tamamen kendi camiamızın emeğiyle geliştirildi. Uygulamanın yazılımını 2028 yılında mezun olacak sevgili ikinci sınıf öğrencimiz kardeşimiz Ahmet Cemal Şapçı hazırladı. Yönetim Kurulu üyelerimiz Burak Ballar (GV 2011) ve Şebnem Önder (GV 2012) de süreç boyunca kendisine destek verdi. Genç mezun adayımızı ve katkı sunan tüm arkadaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, emeklerine teşekkür ediyoruz.” dedi.