İzmir’de Fırtınada Sahil Şeridindeki Yollar Sular Altında Kaldı

 İzmir genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde şiddetli dalgaların oluşmasına yol açtı.

Fırtına nedeniyle deniz taşarken, sahil şeridindeki yollar sular altında kaldı.
Karşıyaka sahilinde dev dalgaların kıyıya vurması sonucu su seviyesi yükseldi. Araçlar yolda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Alsancak Kordon boyunda da etkili olan dalgalar nedeniyle deniz suyu cadde ve sokaklara taştı. Araçlar güçlükle ilerlerken, su baskınları Aliağa ve denize kıyısı olan diğer ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi.

