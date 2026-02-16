İzmit Körfezi'nden 1 Milyon 750 Bin Metreküp Dip Çamuru Temizlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Denizi'ni kirlilikten arındırmak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla başlatılan projenin birinci etabı tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Toplam 468 hektarlık proje alanında yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 190 hektarlık bölge temizlendi.

Birinci etapta 125 hektar, devam eden ikinci etapta ise 65 hektarlık alanda dip taraması yapıldı. Bu süreçte geotekstil tüpler kullanılarak denizden uzaklaştırılan çamur miktarı, yaklaşık 110 bin kamyon seferine denk gelen 1 milyon 750 bin metreküpe ulaştı.

Üniversitelerle bilimsel işbirliği

Proje kapsamında temizlenen alan büyüklüğünün 266 futbol sahasına, çıkarılan çamur hacminin ise 1520 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olduğu belirtildi. Çalışmalar, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor.

Su kalitesi ve deniz canlılığının düzenli izlendiği projede, yapay resif ve balıklandırma çalışmalarıyla ekosistemin desteklenmesi, oluşturulan dijital ikizlerle de kirlilik senaryolarının analiz edilmesi hedefleniyor.

