İstmarin, Can-Am Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda

21-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda İstmarin, marina işletmeciliği alanındaki çalışmaları ve sunduğu hizmetleri ziyaretçilerle buluşturacak.

İSPARK AŞ’nin İstinye ve Tarabya Tekne Parklarında hizmet veren markası İstmarin, fuar süresince çevreye duyarlı marina işletmeciliği anlayışını, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarını ve deniz turizmine sağladığı katkıları sektör temsilcileri ve deniz tutkunlarıyla paylaşacak. Modern marina işletmeciliği yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen projeler, hizmet altyapısı ve kullanıcı odaklı uygulamalar İstmarin standında tanıtılacak.

MAVİ BAYRAKLI TEKNE PARKLAR

İstmarin marinalarının uluslararası çevre standartlarına uygunluğunu simgeleyen Mavi Bayrak uygulaması, tanıtılan marina işletmeciliği alanında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Deniz suyunun temizliği, çevre yönetimi, güvenlik, hizmet kalitesi ve çevresel farkındalık gibi birçok kriteri kapsayan Mavi Bayrak, İstmarin’in çevreye duyarlı ve sürdürülebilir marina işletmeciliği anlayışının önemli göstergeleri arasında bulunuyor.

DENİZLE UYUMLU ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

İstmarin, denizle uyumlu şehircilik anlayışı çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda hayata geçirdiği Tekne Park projeleriyle düzensiz tekne parklanmasına modern ve çevreci çözümler sunuyor. Kıyıdan belirli bir mesafede konumlandırılan yüzer iskeleler sayesinde sahiller İstanbulluların kullanımına açılırken, deniz ve kıyı kirliliğinin önüne geçiliyor.

Tekne Park uygulamalarıyla kıyı şeridinde oluşan düzensiz ve niteliksiz tekne parklanmasının önüne geçilirken, yüzer iskelelerin sahilden belirli bir mesafede konumlandırılması sayesinde kıyıya bağlı teknelerden kaynaklanan çevre ve görüntü kirliliği azaltılıyor. Bu uygulamalarla İstanbul Boğazı’nın doğal dokusu korunuyor, deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağlanıyor ve teknelerin halatlarının sahile gelişigüzel bağlanması sonucu ortaya çıkan yaya geçiş engelleri ortadan kaldırılıyor.

SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASINDA İSTMARİN

Yat ve tekne endüstrisinin 2026 yılındaki en büyük kara fuarlarından biri olan Can-Am Bosphorus Boat Show, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonuyla bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. 21-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda İstmarin, sürdürülebilirlik odaklı marina yönetimi yaklaşımıyla deniz turizmine katkı sunmaya devam ettiğini bir kez daha vurgulayacak