Ölü Yunus Sahile Vurdu
Adana'nın Karataş ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık yapan Halil Fil, denize gittiğinde sahile vurmuş ölü yunus gördü. Bunun üzerine yunusun fotoğrafını çekip yetkililere bilgi verdi.
Fil, iki gün önce denizde fırtına olduğunu belirterek, "Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Denize gittiğimde kıyıya vurmuş ölü yunus gördüm. Sanırım fırtınadan sonra kıyıya vurmuş. Kıyıya vuralı bir gün olmuş diye tahmin ediyorum. Yetkililere haber vermek için fotoğrafını çektim" dedi.
Ölü yunus yetkililer tarafından alındı.
