Kocaeli'de Deniz Dibinden 50 Lastik Çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'nin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Körfez Tütünçiftlik sahilinde temizlik yapıldı. Dalışta deniz dibinde uzun yıllardır biriktiği değerlendirilen yaklaşık 50 araç lastiği su altından çıkarılarak karaya taşındı. Deniz ekosistemi açısından ciddi risk oluşturan bu atıklar, ilgili birimlere teslim edilerek çevre mevzuatına uygun biçimde bertaraf edildi.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Körfezi'ne mansaplanan derelerde kurulan bariyer sistemiyle karasal kaynaklı atıkların denize ulaşması büyük ölçüde engellenirken; plastik, cam ve metal gibi atıklar henüz denize karışmadan kontrol altına alınıp, düzenli şekilde bertaraf ediliyor.

Bununla birlikte çevre temizlik filosunda yer alan mavi takım ekipleri de kıyı ve sahil şeritlerinde düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, hem yüzeyde biriken atıkları hem de yoğun kullanılan alanlardaki çevresel kirliliği ortadan kaldırıp, sahillerin temiz kalmasını sağlıyor.

Vira Haber