Kırgız Heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayrak Deneyimini İnceledi

Dünyada en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip kentlerden biri olan Antalya’da yürütülen uygulama ve çalışmaları yerinde incelemek isteyen Kırgızistan’ın Issık Gölü çevresindeki işletme ve turizm birliklerinden oluşan bir heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı plajlarını ziyaret etti. Kırgız heyet, Büyükşehir Belediyesi’nin plajlarında gerçekleşen uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırgızistan’ın Issık Gölü çevresinde bulunan plajlarda Mavi Bayrak programını uygulamaya başlamak isteyen Kırgızistan Turizm Birlikleri, turizm ajansı, yerel idareler ve bölge turizm tesisleri yetkililerinden oluşan bir heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile bir toplantı yapan heyet, Büyükşehir Belediyesi’nin plaj uygulamaları hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Hacıoğlu, heyete Büyükşehir Belediyesi’nin çevre çalışmaları ile Mavi Bayrak programı kapsamında yürütülen uygulamaları anlattı.

Büyükşehir’in çevre çalışmalarını incelediler

Kırgız heyet daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı’nı gezdi. Türkiye’de Uluslararası Mavi Bayrak Programını yürütücü olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren’in de katıldığı gezide plaj yönetimi, temizlik, çevre duyarlılığı, cankurtaran hizmetleri ve Mavi Bayrak kriterleri hakkında bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Merkezi ve Çevre Eğitim İnovasyon Merkezleri’ni de gezen Kırgız heyete Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında deniz kirliliğiyle mücadele ve çevre eğitimi noktasında yapılan çalışmalar anlatıldı.

Büyükşehir’in deneyimleri paylaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Pelin Şahin ise Konyaaltı Sahili’nde yapılan çalışmaları heyetle paylaştıklarını belirterek, "Konyaaltı Sahili 8 kilometrelik bir halk plajı alanı. Günlük yoğun kullanıma rağmen temizlik, bakım, çevre duyarlılığı, duş alanları, soyunma kabinleri, yürüyüş yolları ve cankurtaran hizmetleriyle bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. Kırgız heyet ile deneyimlerimizi paylaştık. Bizler ve Kırgız heyet için de çok güzel bir ziyaret oldu" dedi.

"Mavi bayrak programını Issık Gölü’nden başlatmak istiyoruz"

Kırgızistan Kurortlar Birliği Başkanı Azamat Zhamankulov, Antalya’daki uygulamaları yerinde görmek için geldiklerini ifade etti. Zhamankulov, "Kırgızistan’da da Antalya’ya benzer önemli bir turizm bölgemiz olan Issık Gölü bulunuyor. Sovyet dönemi ülkelerinde şu anda Mavi Bayrak uygulaması bulunmuyor. Biz bu programı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle Antalya’daki plajlarda Mavi Bayrak kriterlerinin nasıl uygulandığını, nasıl yönetildiğini ve sürecin nasıl işlediğini görmek için buradayız" diye konuştu.

Vira Haber