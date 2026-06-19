Sinop Limanı'nda Batan Lüks Yat 7 Günlük Çalışmayla Kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarını yürüten şirket yetkilisi Yaşar Marangoz, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine yaklaşık 10 gün önce gelen bir bildirim üzerine olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Marangoz, "Biz bundan 10 gün önce şirketimize bir mail ve telefon geldi. Burada bir yatın su alarak battığını söylediler. Biz geldik ilk gün surveylerimizi yaptık. Akabinde açık deniz teknemizle beraber buraya geldik. İntikal ettik. Uzman 8 personelimizle beraber 7 gün teknenin stabil olması için balonlama sistemiyle ve gerekli uygun ekipmanlarla çalışmalarımızı yaptık. 7 günde gemiyi yüzdürme pozisyonuna getirdik" dedi.

Sürecin oldukça hassas yürütüldüğünü belirten Marangoz, "Yüzdürme pozisyonuna getirdiğimizde vinçlerimizi kiraladık, tedarik ettik. Tabii ki bu esnada çok ince hesaplar, ince hesaplamalar ve çok ince stabil buklet yaptık. Stabil buklet yapmasaydık bu vincin devrilme, geminin devrilme, yatma, kırılma gibi riskleri vardı. İyi bir ince hesabıyla yüzdürdükten sonra vinç marifetiyle, vinç yardımıyla geminin stabil olarak tamamen yüzdürülmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Marangoz, geminin tamamen stabil hale getirildiğini belirterek, "Şu anda gemimiz tamamen stabil, tamamen yüzmüş durumda. Sadece içeriden ufak tefek suları dışarı basıyoruz. Emniyete alıyoruz. Muhtemelen birkaç gün içerisinde de stabil bir şekilde bizim kontrolümüzde, bizim refakatımızda Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne gidip bakımı ve gerekli tadilat tamiratı yapılacaktır" diye konuştu.

"Batışın sebebi garaj kapağından su girişi"

Gemi Mühendisi Berat Durmuş ise teknik sürece ilişkin detayları paylaştı. Durmuş, "Teknemizin batış haberinden sonra firmamız birtakım mühendislik çalışmalarımızı yaptıktan sonra bu işin startını verdik. Bu çalışmalarda geminin batarken ki meyil dengesi vesaire bunların hepsi önemli faktör. Çünkü gemi batarken yan bir şekilde batmıştı. Bunların hesaplamalarını yaptık, kısacası uygun ekipmanlarla, doğru dalgıçlarla bu işin en emniyetli bir şekilde yapılmasını, limana zarar vermeden, çevre koşullarını, çevre kirliliğini önleyecek şekilde daha da fazla bir herhangi bir hasar oluşturmadan bu işi tamamlamasında çalışmalar yürüttük" dedi.

7 gün süren operasyonun ardından çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Durmuş, "7 günün sonunda 8 güne başlarken vinç yardımıyla, yine dediğimiz Yaşar Kaptan'ın da bahsettiği üzere balonlar yardımıyla, içine ve dışına koyduğumuz balonlar yardımıyla çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Durmuş, batışın temel nedenine ilişkin ise şu bilgiyi verdi:

"Geminin yan yatmasının temel sebebi garaj kapısının içerisinde su girdiği tespit edildi. Bu, tabii bunun detaylı incelemeleri yapılacaktır. Gerekli surveyler tarafından bunlar tamamlanacak, belirlenecektir. Fakat tabii bizim tespit ettiğimiz garaj kapısından içeri su giriyor. Garaj kapısı normal izole olması lazım ama oradan makine dairesine tekrardan bir su geçişi oluyor. Su geçişi sonu gemi bir 7-8 saatlik, 9 saatlik sürecinde geminin batması meydana geliyor."

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından lüks yat, gerekli havalandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından mürettebatına teslim edilecek.

Vira Haber