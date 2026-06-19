Mehtap Turları ve Büyükada Seferleri Başlıyor

Körfez’de gün batımı keyfi sunan turlar ile Büyükada’ya düzenlenecek günübirlik geziler, vatandaşlara yaz boyunca deniz üzerinde keyifli rota oluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun sevilen etkinliklerinden "Körfez’de Mehtap Turları" ve "Büyükada’ya Yolculuk" seferleri için hazırlıklarını tamamladı. Her yaz sezonunda yoğun ilgi gören deniz turları, vatandaşlara hem Körfez’de akşam gezisi hem de hafta sonu Büyükada keyfi sunacak. Yaz boyunca devam edecek program kapsamında Mehtap Turları her cumartesi günü gün batımı ve ay ışığının denizle buluştuğu büyüleyici atmosferde gerçekleşirken, Büyükada seferleri ise her pazar günü günübirlik gezi imkanı sağlayacak.

Mehtap Turları ile unutulmaz Körfez akşamları

Körfez’de yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan Mehtap Turları, 20 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Vatandaşlara keyifli deniz yolculuğu ve eşsiz bir Körfez manzarası sunacak turlar, yaz boyunca her cumartesi katılımcılara gün batımı ve ay ışığının denizle buluştuğu büyüleyici bir atmosferde unutulmaz anlar yaşatacak. 19 Eylül tarihine kadar devam edecek turlarla vatandaşlar, Körfez’in gece manzarasını farklı deneyimle keşfetme imkanı bulacak.

Ücretsiz çay ve su ikramı

Mehtap Turları her cumartesi günü Körfez hattında düzenlenecek seferlerle vatandaşlara keyifli yaz akşamı deneyimi sunacak. İzmit’ten saat 19.00’da başlayacak seferlerde Gölcük (19.30), Derince (19.45) ve Değirmendere’den (20.00) yolcu alımı gerçekleştirilecek. Dönüş rotası ise İzmit ( 21.30), Gölcük (22.00) Derince (22.15) ve Değirmendere (22.30) olarak tamamlanacak. Tur ücretleri tam bilet 300 TL, öğrenci bileti ise 215 TL olarak belirlenirken, yolculara tur boyunca çay ve su ikramı ücretsiz olarak sunulacak.

Kocaeli’den Büyükada’ya mavi yolculuk

"Büyükada’ya Yolculuk" seferleri ise 22 Haziran Pazar günü itibarıyla başlıyor. Yaz sezonuyla birlikte vatandaşlara deniz ulaşımı eşliğinde keyifli ada deneyimi sunan seferler, İstanbul’un en gözde destinasyonlarından biri olan Büyükada’ya ulaşımı kolaylaştırıyor. Seferler sayesinde vatandaşlar; tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Büyükada’da günübirlik geziler yapma imkanını bulacak.

Büyükada seferlerinde program netleşti

"Büyükada’ya Yolculuk" İzmit’ten saat 08.30’da başlayacak, ardından sırasıyla 09.15’te Değirmendere, 10.00’da Karamürsel ve 11.15’te Darıca’dan yolcu alımıyla tamamlanıp, 12.45’te Büyükada’ya ulaşılacak. Büyükada’dan dönüş seferi ise 17.15’te gerçekleştirilecek. Seferlerde İzmit, Değirmendere ve Karamürsel kalkışlı yolcular için tam bilet 420 TL, öğrenci bileti 270 TL, Darıca kalkışlı yolcular için tam bilet 310 TL, öğrenci bileti ise 240 TL olarak belirlendi.

Mehtap Turları ve Büyükada’ya Yolculuk seferlerinde binişler yalnızca Kocaelikart, temassız banka kartı ve kredi kartı ile gerçekleştirilecek. Serbest ve ücretsiz kartlar ise geçerli olmayacak.

Vira Haber