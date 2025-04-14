Türkiye Kruvaziyer Turizmi Yılın İlk Çeyreğinde Hız Kesmeden Büyüdü

Turizm Haftası kapsamında kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkı bir kez daha gündeme gelirken, yılın ilk çeyreğinde yolcu ve gemi sayılarında kaydedilen büyük artış dikkat çekiyor. Kruvaziyer turizmindeki bu yükselişin sadece sezonluk bir ivme olmadığını belirten Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, sektörün gelişimine dair değerlendirmelerde bulunarak yeni yatırımlar ve genişleyen rotalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

2025 yılının ilk çeyreği, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yeni rekorlara sahne oldu. Ocak ve Şubat aylarında kruvaziyer yolcu ve gemi sayılarında üst üste rekorlar kırıldığını belirten Çavuşoğlu, Şubat 2025’te kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artışla 16’ya, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 509,3 artışla 29 bin 826’ya ulaştığını ifade etti. 2024 yılında Türkiye limanlarına toplam 1 milyon 889 bin 426 kruvaziyer yolcusu geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2025 yılında bu sayının 2.5 milyonun üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

Kruvaziyer Rotalarını Genişletiyor, Yunan Adaları ve Mısır Seferleri Başlıyor!

Camelot Maritime olarak, mevcut müşteri taleplerini dikkate alarak kruvaziyer rotalarını genişletmeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, 2025 itibarıyla Yunan Adaları ve Mısır’ı kapsayan yeni seferlerin programa eklendiğini duyurdu. Yolculara daha fazla seçenek sunarak, farklı kültürel ve tarihi destinasyonları keşfetme imkânı sağlamak istediklerini belirten Çavuşoğlu, özellikle Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bunun yanı sıra, Soçi çıkışlı seferlerin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu rotanın yalnızca Rusya'dan değil, aynı zamanda Litvanya, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen turistler için de önemli bir cazibe merkezi hâline geldiğini belirtti.

2025 ve 2026’ya Yatırım Odaklı Giriliyor!

Türkiye kruvaziyer turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olsa da sektörün tam anlamıyla hak ettiği noktada olmadığını belirten Çavuşoğlu, sektörde sürdürülebilir büyüme için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Özellikle kış aylarında seferlerin sürekliliğinin sağlanması, Karadeniz kruvaziyer rotalarının yeniden canlandırılması ve Türkiye’nin uluslararası pazarlarda daha etkin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, yeni ekonomik politikaların yatırım ortamına etkilerini yakından takip ettiklerini ifade ederek, faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla birlikte 2025 ve 2026 yıllarında yatırımlarda bir hareketlilik beklendiğini belirtti. Bu süreçte Camelot Maritime olarak yeni rotalar ve müşteri deneyimini geliştiren yatırımlara öncelik vereceklerini söyledi.

Türkiye’yi Kruvaziyer Turizminin Merkezi Yapma Hedefi

Türkiye, kruvaziyer turizmi konusunda büyük bir potansiyele sahip ve bu alanda önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Ülkenin stratejik konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile kruvaziyer turizminin gelişimi için eşsiz fırsatlar sunuyor. İstanbul’daki Galataport gibi modern limanların sağladığı avantajlar ve Kuşadası gibi tarihi ve turistik zenginliklere sahip limanların sunduğu imkanlar, bu potansiyelin daha da ileriye taşınmasını sağlıyor.

Camelot Maritime, Türkiye’nin kruvaziyer turizmini geliştirmek için sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Galataport İstanbul’un sağladığı avantajlar ve Kuşadası gibi önemli limanların sunduğu fırsatların değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, liman şehirlerinde daha fazla etkinlik düzenlenerek turistlerin Türkiye’de daha uzun süre kalmalarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin Akdeniz’de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelmesi için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Camelot Maritime olarak müşteri memnuniyetine ve inovatif hizmetlere odaklanarak sektördeki konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.