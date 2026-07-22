Karadeniz'in Hırçın Dalgaları Arnavutköy'de Enerjiye Dönüştü

Karaburun'da yenilenebilir enerji alanında yerli teknolojiyle geliştirilen uygulama enerji bağımsızlığına katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı, Karaburun Limanı'nda düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 60 kilovat kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, "Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin, çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olacağını belirterek emeği geçen tüm kurumlara, akademisyenlere ve teknik ekiplere teşekkür etti.

"Karaburun'u enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Arnavutköy'ün enerji dönüşümünü takip eden değil, öncülük eden belediyelerden biri olmayı hedeflediğini belirten Candaroğlu, "Hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil; yerli ve milli teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bu proje Türkiye için önemli bir başlangıç"

Projenin yalnızca Arnavutköy için değil, Türkiye'nin enerji geleceği açısından da önemli bir yatırım olduğunu söyleyen İstanbul Milletvekili Seda Gören, "Bugün sadece bir lansman gerçekleştirmiyoruz. Yıllar sonra bu teknoloji Türkiye'nin farklı noktalarında uygulandığında ilk adımın Arnavutköy'de atıldığı konuşulacak. Karadeniz'in hırçın dalgalarını enerjiye dönüştüren bu vizyoner yatırım ülkemiz adına çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince sistem devreye alınarak Karaburun sahilindeki aydınlatmalar aktif hale getirildi. Ardından katılımcılar üretim alanını gezerek sistemin çalışma prensibi hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Vira Haber