İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan "2. Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi"

Zirve, Dünya Denizcilik Üniversitesi Deniz Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Aykut Ölçer ile Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca’nın bilgilendirme sunumlarıyla başlayacak. Program kapsamında düzenlenecek “Deniz Taşımacılığı” başlıklı oturumda Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, ICS Başkan Yardımcısı Metin Düzgit ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel değerlendirmelerde bulunacak.

Ardından gerçekleştirilecek “Gemi İnşa ve Limanlar” oturumunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan’ın yanı sıra GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin devamında, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Söğüt alternatif yakıtlar konusunda bir sunum yapacak. Bunu takiben düzenlenecek “Alternatif Enerji Kaynakları” oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doymuş, Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temsilcisi görüşlerini paylaşacak.

Programın son bölümünde ise Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Küresel İklim Değişikliğinde Denizcilik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2023 GHG Stratejisi ile Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) uygulamaları çerçevesinde düzenlenen zirvede; deniz taşımacılığında karbonsuz gelecek stratejileri, alternatif enerji kaynakları, düşük karbonlu yakıt teknolojileri ve altyapısı, gemi inşa ve limanlarda sürdürülebilir üretim ile döngüsel ekonomi yaklaşımları ele alınacak. Zirvenin, denizcilik sektörünün daha çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Vira Haber