GYHİB 14. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nda Genç Tasarımcılar Ödüllerini Aldı

“24 metre altı motorlu yelkenli tekne tasarımı” temasıyla düzenlenen yarışma, sektör temsilcileri ile genç tasarımcıları bir araya getirdi.

GYHİB Başkanı Cem Seven’in ev sahipliğinde düzenlenen törene; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmaya 12 farklı üniversiteden 49 öğrenci, 17 projeyle katılım sağladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülünü “Nova”, ikincilik ödülünü “Apeiron”, üçüncülük ödülünü ise “El Turko” adlı projeler kazandı. Jüri önerisiyle verilen Türk Loydu Özel Ödülü ise “Pedasa 78” adlı projeye layık görüldü. Yarışmada birinci olan projeye 180 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ve özel ödül kazanan projeye 60 bin TL ödül verildi.

Törende konuşan GYHİB Başkanı Cem Seven, yarışmanın 14 yıldır kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, temel amaçlarının genç tasarımcılara inovasyon kültürü kazandırmak ve sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olduğunu söyledi. Seven, yarışmanın sektör ile üniversiteler arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında, yarışmanın sektörün geleceği açısından önemli bir platform olduğunu ifade ederek, “24 metre altı motorlu yelkenli tekne tasarımı gibi özel bir konseptin seçilmesini son derece kıymetli buluyorum. Bu tür çalışmalar, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları aşmasında önemli katkılar sunuyor” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yarışmanın gençleri sektöre hazırlayan önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, genç tasarımcıların ortaya koyduğu projelerin umut verici olduğunu ifade etti.

Ödül töreni, dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, genç tasarımcıların yaratıcılığını destekleyen ve sektörün geleceğine yön veren önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

