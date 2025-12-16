Denizlerdeki Hayalet Ağlar Temizleniyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Balıkçılarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda, Marmaris Bozburun ve Hisarönü bölgelerinde hayalet ağ temizleme çalışmalarımız başlatılmıştır. REİS 48 gemimiz ve dalış timimizle yürütülen operasyonda, gün içerisinde iki ayrı noktada dalış gerçekleştirilmiş; Bozburun Çomçalık mevkiinde tespit edilen yaklaşık 1500 m hayalet ağ denizden başarıyla çıkarıldı. Bölgede, hava şartlarına bağlı olarak iki hafta boyunca 7 dalış günü planlanırken, Muğla’nın tüm kıyılarında denizlerimizi hayalet ağlardan arındırma çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Başta balıkçılarımız olmak üzere tüm deniz sevdalısı vatandaşlarımızdan, denizlerimizin korunması amacıyla hayalet ağ ihbarlarını bekliyoruz" denildi.

Vira Haber