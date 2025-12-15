Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun

Geçici, "Ocak ayının ortalarından sonra istavrit balığının boğaza doğru akımı olur" dedi.

Geçiciler Balıkçılığa ait teknenin 2'nci kaptanı Güven Geçici (38), 22 yıldır balıkçılıkla uğraşıyor. Sezonu Karadeniz'de açtıklarını söyleyen Güven Geçici, 55 günlük süre sonrasında Karadeniz'de balıkçılığın azalmasıyla Çanakkale Boğazı'na geldiklerini belirtti. Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerini hamsi balığı açısından değerlendiren Geçici, çok fazla yavru balığın olduğunu vurgulayarak önümüzdeki sezonda da hamsiye doyulacağının müjdesini verdi. Çanakkale Boğazı'nda ise güncel olarak hamsi ve sardalye avcılığının yapıldığını aktaran Geçici, Ocak ayının ortasına doğru ise istavrit akımının başlayacağını kaydetti.

Av sezonu bereketli geçiyor

Sezonun bereketli geçtiğini belirten Güven Geçici, "Yaklaşık olarak Karadeniz'deki avcılığımız 50 gün sürdü. Allah'a şükürler olsun. Bereketli bir sezondu. Balık boldu. Fiyatlar ülke genelinde biraz düşük kaldı ama yine de balığın çokluğundan bereket versin, şükürler olsun halimize, memnunduk yani sezondan diyeyim. Şimdi orada avcılık bitti. Tekrar kendi bölgemize geldik. Biz genellikle hamsi avcılığı üzerinde çalışıyoruz. Karadeniz'de de hamsi avladık. Burada da hamsi, sardalye, istavrit, kolyos yani genelde bunlar oluyor. İstavrite bakan başka arkadaşlarımız da var ama bu sene istavrit zayıf. Konuştuğumuz arkadaşlar öyle söylüyorlar. Hamsi avcılığı güzel geçti Karadeniz için. Yani bu yıl iyi diyebiliriz hamsi avcılığına" dedi.

Çanakkale Boğaz'ında hamsi geçen senelere göre az

Çanakkale Boğazı'nda önceki senelere göre hamsi avcılığının daha az olduğunu belirten Geçici, "Çanakkale'de de sardalya oldu, hamsi oldu ama bir önceki senelere göre sanki bir tık daha hamsi avcılığı daha az oldu. Bu sene Çanakkale olarak değil, Marmara Denizi'nin kendisinde yavru hamsi çoktu. Büyümede, popülasyonda bir düşüş var bu sene. Yavru çok var denizde, seneye hamsi balığının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Büyüyecek inşallah bunlar seneye, ava devam" diye konuştu.

Boğazda istavrit akını bekleniyor

Çanakkale Boğazı'nda istavrit akımının beklendiğini aktaran Geçici, "Çanakkale'de balık güzel. Sardalya, hamsi, istavritin daha biraz zamanı daha var. Yukarıdan akın edecek, gelecek buraya. Hamsi ile sardalya balığı için Çanakkale bu sene iyiydi. İstavritin Çanakkale Boğazı'na gelmesi için gereken şey, suların soğuması, yukarıdan aşağıya göç yoluna sıcak sulara doğru aşağıya doğru gelmesi. Genelde Ocak sonu, Şubat başı diyeyim o aylarda daha çok bu boğazda istavritçilik oluyor. Bunun haricinde sardalya, hamsi balığı genellikle daha sıcak sıcaklarda oluyor. Şimdi artık bu saatten sonra Çanakkale Boğazı için istavrit avcılığının önünde olacağını sardalyanın keza tekrar böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Zaten ayları geldi. En iyi istavrit yapacak aylar Çanakkale Boğazı için geldi. Ocak ayının ortalarından sonra istavrit balığının boğaza doğru akımı olur. Akım zamanı bunun. Yukarıdan İstanbul tarafından böyle aşağı doğru akım yapıyor hayvan. Tekrar bu göç yolunda işte bu süreçte Çanakkale Boğazı'nın tekrar istavrit açısından bollaşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

