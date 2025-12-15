Türk Armatörler Birliği’nden Türk Sahipli Gemilere Yönelik Saldırılara Kınama

Birlik tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda hem Ukrayna hem de Rusya tarafından Türk deniz ticaret filosuna ait gemilere yönelik saldırıların derin bir endişeyle takip edildiği vurgulandı. Açıklamada, bu saldırıların uluslararası deniz ticaretinin en temel ve evrensel ilkelerinden biri olan seyrüsefer serbestisini tehdit ettiği ifade edildi.

Türk Armatörler Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

“Son haftalar içerisinde Karadeniz başta olmak üzere uluslararası denizlerde ve ülke limanları ile ülkelerin deniz yetki alanlarında, hem Ukrayna hem de Rusya tarafından, Türk bayraklı ve/veya Türk sahipli ticaret gemilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları derin endişeyle takip ediyoruz. Bu olaylar, uluslararası deniz ticaretinin en temel ve evrensel ilkesini tehdit etmektedir.

Türk deniz ticareti filosu, dünyanın tüm sularında olduğu gibi, tarihsel olarak barışçıl seyrüseferin hüküm sürdüğü Karadeniz’de de, yalnızca ekonomik ve ticari amaçlarla faaliyet göstermektedir. Gemilerimiz, küresel tedarik zincirinin hayati bir halkası olarak, tüm ulusların refahına hizmet etmektedir.

Sadece ekonomik gayelerle hareket eden ticaret gemilerimizin, herhangi bir çatışmanın veya savaşın parçası haline getirilmesi ve karşılıklı mücadele alanına dönüştürülmesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu durum, evrensel kabul görmüş olan ‘denizlerde seyrüsefer serbestisi’ ilkesine açıkça aykırıdır. Her ulus, başka bir ulusa seyahat etmekte ve onunla ticaret yapmakta özgürdür. Bugünün birbirine bağlı dünyasında, bu ilke her zamankinden daha hayati ve geçerlidir.

Türk deniz ticaret filosunun güvenliği ve seyrüsefer serbestisi, küresel ticaretin sürekliliği için vazgeçilmezdir.

Bu kapsamda Türk Armatörler Birliği olarak, bu temel ilkenin korunması ve ticaret filomuzun güvenliğinin temini için tüm ilgili tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye, gemi insanlarımız ile gemilerimizi çatışma alanlarının dışında tutmaya ve Karadeniz de dahil olmak üzere tüm denizlerde seyrüsefer güvenliğini garanti altına almaya çağırıyoruz.”