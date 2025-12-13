Dışişleri’nden Ukrayna’da Vurulan Türk Gemisine İlişkin Açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre gemi personelinin ve TIR şoförlerinin tahliye edildiği, olayda Türk vatandaşı herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi. Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu’nun süreci yakından takip ettiği ve ihtiyaç duyan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Karadeniz’de devam eden savaşın deniz trafiği ve bölgesel güvenlik üzerindeki risklerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yineleyerek, Karadeniz’de gerilimin tırmanmaması için enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti.

