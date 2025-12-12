Borusan Cat 7. Uluslararası Yatçılık Sektörü Zirvesi’nde Marin Sektörüne Özel Çözümlerini Tanıttı

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacı ile operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da sürdüren Borusan Cat, bu yıl ana sponsoru olduğu 7. Uluslararası Yatçılık Sektörü Zirvesi ve Toplantı Günleri’nde marin sektörüne özel ürün ve hizmetlerini sektör profesyonelleri ile buluşturdu.

Zirve kapsamında Borusan Cat, üç gün boyunca düzenlenen oturumlar, teknik sunumlar ve networking buluşmalarıyla denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerini ve uzmanlığını paylaştı.

Marin Sektörünün Güçlü Çözüm Ortağı

Borusan Cat, etkinlikte geniş ürün yelpazesi, yedek parça portföyü ve teknik hizmetleriyle sektörde yarattığı farkı katılımcılarla doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

Borusan Cat standında ziyaretçilere; enjektörler, filtreler, deniz suyu pompası impellerleri, silindir ve piston parçaları, regülatörler, termostatlar ve tüm sarf malzemeleri gibi marin segmentine yönelik kritik yedek parçalar tanıtıldı.

Ayrıca yağ analizi, uzatılmış garanti çözümleri ve Müşteri Değer Anlaşması (MDA) gibi hizmetler, yat sahipleri, kaptanlar ve sektör paydaşları tarafından yoğun ilgi gördü.



Etkinliğin açılış gününde gerçekleştirilen oturumda, Borusan Cat’in sektör özelinde uçtan uca çözüm sağlayan güçlü hizmet yapısı, dijitalleşme yatırımları ve makine yönetim teknolojilerinin anlatıldığı bir sunum yapıldı. Şirketin; Boom360, VisonLink gibi faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde fark yaratan dijital çözümlerinin de tanıltıldığı oturumda, operasyon verimliliği, güvenilirlik ve maliyet kontrolü başlıklarında da bilgiler verildi.

Zirvenin ikinci ve üçüncü günlerinde gerçekleşen Borusan Cat özel oturumlarında ise marin ekibinin uzman isimleri önemli başlıklar üzerine sunumlar gerçekleştirdi:

Borusan Cat Satış Lideri Uğur Kaymaz, marin segmentine yönelik ürün portföyü, jeneratör modellerinin teknik avantajları ve Borusan Cat’in yatçılık sektörüne sunduğu kapsamlı ürün çözümlerini anlatırken; Müşteri Destek Satış Lideri Doğukan Nezir MDA uzatılmış garanti çözümleri ve satış sonrası hizmetlerde müşteri deneyimini güçlendiren uygulamalar üzerine bilgiler paylaştı. Marin Müşteri Destek Servis Lideri Cihan Çimen ise düşük güç problemi, kışlama süreçleri, koruyucu yağlama uygulamaları ve servis ekibinin sunduğu eğitim olanakları hakkında sektöre rehber niteliğinde bilgiler verdi.

Borusan Cat denizcilik ve yatçılık dünyasında güvenilirlik, verimlilik ve sürdürülebilir performans odaklı yaklaşımıyla sektörün çözüm ortağı rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Şirket; yedek parça tedariğinden servis operasyonlarına, dijital makine yönetimi teknolojilerinden bakım anlaşmalarına kadar uzanan geniş çözüm ekosistemi ile marin müşterilerinin tüm operasyonel süreçlerinde yanında olmayı sürdürüyor.