İzmir Körfezi'nde Çevre Kirliliği
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Körfez'deki kirlilik görüntülerin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, liman, tersane ve gemilerin denetlenmesi gerektiğini belirterek, ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.
Karşıyaka sahilinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda denize atık bırakıldığı görüldü. Görüntülerin kısa sürede gündeme gelmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir Körfezi bugün bir kez daha kirletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahada görevimizin başındayız. Liman, tersane, sanayi işletmeleri ve özellikle atık bırakan gemiler denetlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. İzmir'in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir" dedi.
