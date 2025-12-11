Türk Denizci Kadınların Sektördeki Yeri ve Sürdürülebilirlik Paneli 13 Aralık’ta Düzenlenecek
Kadın Gemi Kaptanları Mühendisleri ve Denizciler Derneği (KGKMD), Türk denizcilik sektöründe kadınların rolünü ve geleceğini ele alacak önemli bir panel düzenliyor.
“Türk Denizci Kadınların Denizcilik Sektöründeki Yeri ve Sürdürülebilirlik Paneli”, 13 Aralık Cumartesi günü İTÜ Tuzla Kampüsü’nde iki oturum halinde gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, akademisyenlerden sektör temsilcilerine, kaptanlardan mühendis ve araştırmacılara kadar alanda söz sahibi birçok isim konuşmacı olarak yer alacak. Panelde; denizcilikte toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın liderliği, sektörde kariyer yolculuğu, inovasyon ve girişimcilikte kadınların rolü gibi başlıklar ele alınacak.
13:00 – 14:45 oturumunda
• Ayşe Olcay – Moderatör / Deniz Kültürü Derneği YKB
• Prof. Dr. Özcan Arslan – İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı
• S. Esra Ulutürk Dinç – KGKMD Kurucu Başkanı
• Baş Mühendis Deniz Özkan – KGKMD Genel Sekreteri
• Av. Uzakyol Zabiti Şebnem Önder – İTÜDEFAMED Genel Sekreteri
15:15 – 16:30 oturumunda
• Kılavuz Kpt. Muhammer Arslantürk – Moderatör
• Kpt. Elif Erserçe – KEGM Kurtarma Gemisi Kaptanı
• Kpt. Ayşe Aslı Başak – Shipsider Kurucusu
• Aybüge Arslan – Türkiye Denizciler Sendikası Danışmanı
• Dr. Öğretim Üyesi Esma Uflaz – İTÜ Denizcilik Fakültesi
Panel, Türk denizcilik sektöründe kadın çalışanların görünürlüğünü artırmayı, karşılaştıkları sorunlara ışık tutmayı ve sürdürülebilir bir mesleki gelecek için öneriler ortaya koymayı amaçlıyor.
Vira Haber
