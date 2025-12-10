Ordu'da Su Alarak Batma Tehlikesi Olan Tekneye Ekipler Müdahale Etti

Olay, Ünye Limanı içerisinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barınağa bağlı olan bir balıkçı teknesi su almaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknenin içine dolan suyu tahliye pompaları yardımıyla boşaltarak, teknenin batma tehlikesini önledi. Yapılan incelemede, teknenin egzoz bölümünde meydana gelen bir açıklık nedeniyle su aldığı tespit edildi.

Suyun tamamen tahliye edilmesinin ardından, görevliler teknenin su alan yerini onarmak için çalışma başlattı.