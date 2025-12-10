TEKFEN Holding’de 28 Yıllık Bir Yolculuk Sona Erdi: Aydın Erdemir Görevinden Ayrıldı

Erdemir; Toros Ceyhan Terminali (TOROSPORT Ceyhan), Toros Samsun Terminali (TOROSPORT Samsun), Toros Gemi Acenteliği (TOROS GEMİ) ve Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi işletmecisi TAYSEB’in yanı sıra Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) yönetim kurulu başkanlığını da yürütmüştü.

4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Erdemir, kararını sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesajla duyurdu.

Erdemir mesajında, TEKFEN’de geçirdiği yaklaşık üç yıllık mesaiyi ve bu süreçte edindiği deneyimleri şu sözlerle anlattı:

“Şimdi veda ama aynı zamanda yeni bir başlangıç zamanı. Denizcilik, limancılık ve serbest bölge faaliyetlerinden sorumlu yönetici olarak 28 yıllık uzun soluklu ve değerli bir yolculuğun ardından TEKFEN Holding’den ayrıldım. Üç değerli kurucusunun bilime ve aydınlanmaya olan tutkularını yansıtan TEKFEN’de yetişmiş bir mühendis ve yönetici olarak, bu kurumun ruhunu ve çalışma kültürünü her zaman gururla taşıyacağım.”

Erdemir, birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve paydaşlara teşekkür ederek, TEKFEN’in değerlerini bundan sonraki mesleki yaşamında da taşıyacağını ifade etti:

“Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte başardığımız her bir proje hayatımda önemli bir yer edindi. Kurduğumuz bağlar ve dostluklar benim için çok kıymetli. TEKFEN’e ve sizlere yönelik desteğim her zaman devam edecek.”

Erdemir’in, iş ve danışmanlık alanında kariyerine devam edeceği öğrenildi.