Karaya Oturan Tekne Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı

Olay, Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında dün saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Tavşan Adası açıklarında 7,15 metre uzunluğundaki BARTU isimli özel tekne içindeki 2 kişi ile birlikte zıpkınla balık avlamak için açıldığında karaya oturarak su almaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'TCSG-908' gemisi görevlendirildi. 'TCSG-908' gemisi bölgede yaptığı incelemelerde bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadığını tespit etti. Tekne içerisinde bulunan 2 kişi ile sahil güvenlik ekiplerine ait bot üzerine alınarak saat 08:30 sıralarında Bozcaada İskelesi'ne getirildi.

