  3. Karaya Oturan Tekne Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında zıpkınla balık avlamak için açılan tekne karaya oturarak su almaya başlayınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında dün saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Tavşan Adası açıklarında 7,15 metre uzunluğundaki BARTU isimli özel tekne içindeki 2 kişi ile birlikte zıpkınla balık avlamak için açıldığında karaya oturarak su almaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'TCSG-908' gemisi görevlendirildi. 'TCSG-908' gemisi bölgede yaptığı incelemelerde bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadığını tespit etti. Tekne içerisinde bulunan 2 kişi ile sahil güvenlik ekiplerine ait bot üzerine alınarak saat 08:30 sıralarında Bozcaada İskelesi'ne getirildi.

